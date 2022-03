Die Erholung des DAX gerät ins Stocken. Am Dienstag wird der deutsche Leitindex wieder mit Verlusten erwartet. Bislang hat sich die Hoffnung auf Fortschritte in den Verhandlungen zum Ukraine-Krieg nicht bewahrheitet. Zudem sorgen laut Börsianern eine schwache Wall Street und die anhaltende Verkaufswelle in China auch hierzulande für wieder wachsende Vorsicht unter den Anlegern. Eine halbe Stunde vor dem Börsenstart signalisiert der X-DAX als Indikator für den deutschen Leitindex ein Minus von 1,4 ...

