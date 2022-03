Northbrook, Illinois, 15. März 2022 (ots/PRNewswire) -Die Kooperation in gemeinsamen Technologiebereichen zielt darauf ab, ein breiteres Spektrum an Lösungen für die Verlängerung der Lebensdauer von Anlagen zu bieten und die langfristige Rentabilität zu verbessern.UL, ein weltweiter Marktführer in der Sicherheitswissenschaft und ein führendes Beratungsunternehmen für die technische Entwicklung, Bewertung und Optimierung von Projekten im Bereich der erneuerbaren Energien, hat seine Kooperation mit ONYX Insight, einem führenden Anbieter von Datenanalysen und technischem Fachwissen für die globale Windindustrie, vertieft. Die Unternehmen arbeiten gemeinsam an einem erweiterten Programm zur Bewertung der Lebensdauer. Dabei werden die Windvorhersage und die strukturelle Bewertung von UL mit dem Fachwissen von ONYX Insight in den Bereichen Betrieb und Wartung sowie mit prädiktiver Technologie kombiniert, um Betreibern dabei zu helfen, die Leistung - und die Erzeugung sauberer Energie - ihrer alternden Anlagen zu verbessern.Mehr als 15 % der Windprojekte werden im Jahr 2022 rund zwei Jahrzehnte Betrieb erreichen. Mit zunehmendem Alter der Anlagen kann deren Zuverlässigkeit abnehmen, so dass den Betreibern im Wesentlichen drei Möglichkeiten zur Verfügung stehen, um ihre Investitionen zu schützen: Repowering, Stilllegung oder Verlängerung der Lebensdauer. Durch die Beseitigung von Unsicherheiten bei wichtigen Wartungsentscheidungen tragen fortschrittliche Analyse- und Überwachungstechnologien dazu bei, die Wirtschaftlichkeit der Lebensverlängerung zu verändern und den Eigentümern von Anlagen zu erschwinglichen Kosten laufende Umsatzerlöse zu verschaffen.Die Kooperation von ONYX Insight und UL umfasst eine Überprüfung von über 100 GW an Anlagen weltweit. Des Weiteren umfasst sie die technische Beratung bei Akquisitionen, einschließlich der technischen Überprüfung von Turbinen, der Bewertung von Zielstandorten und der Vorhersage von Betriebskosten.Die Unternehmen haben ihre Kooperation mit jüngsten Projekten zur Bewertung der Lebensdauer von Hunderten von Turbinen verschiedener Marken und Modelle ausgebaut. Die Ausweitung der Kooperation wird die UL-interne Strukturanalyse um Fähigkeiten zur Bewertung des Antriebsstrangs und zur Überwachung des Strukturzustands von Turbinen, Türmen und Fundamenten durch die fortschrittlichen Sensorlösungen und Analysen von ONYX Insight erweitern.Die langjährige Erfahrung von UL bei der Bewertung der Lebensdauer umfasst eine strukturelle Bewertung - einschließlich der Turbine, des Turms und des Fundaments - um die Leistungsfähigkeit der Turbine und die geschätzte Nutzungsdauer zu ermitteln.Die Betreiber benötigen Daten über die wichtigsten strukturellen Komponenten, einschließlich des Zustands der Türme und Fundamente, um das Risikoniveau und die voraussichtlichen Wartungskosten zu berechnen, so dass sie ihre Budgets sicher zuweisen und wichtige Entscheidungen gegenüber Investoren rechtfertigen können. Die Überwachungshardware von ONYX Insight erschließt zusätzliche Datenströme für die Analyse, die in eine fundierte, vorausschauende Wartungsstrategie einfließen und die Betriebs- und Wartungskosten senken."Wenn sich die Anlagen dem Ende ihres ursprünglichen Lebenszyklus nähern, berücksichtigen die Betreiber zwei wichtige Ziele: die Aufrechterhaltung der Sicherheit und der Rentabilität", erläutert Jeremy Tchou, Direktor UL's Wind Advisory für Nordamerika. "Wir sind stolz darauf, mit ONYX Insight zusammenzuarbeiten, um den Betreibern von Anlagen dabei zu helfen, diese Ziele mit Hilfe von internen Strukturanalysen und fortschrittlicher Überwachungstechnologie zu erreichen und ihnen die Daten an die Hand zu geben, die sie für ihre Stakeholder benötigen. Wir freuen uns darauf, unsere Kooperation mit ONYX Insight fortzusetzen, um die Energiewende durch innovative Lösungen zu unterstützen.""Die erfolgreiche Verlängerung der Lebensdauer eines Projekts kann langfristig zu einer Senkung der Betriebskosten führen, wenn das Projekt altert", führt Dr. Ashley Crowther, Chief Commercial Officer von ONYX Insight, aus. "Wir freuen uns, UL mit unserer breiten Palette von Lösungen, die den Zustand der Anlage von oben bis unten überwachen, dabei zu unterstützen, dass auch ältere Windparks ihren Teil zur Erreichung der Klimaneutralität beitragen können."Informationen zu ONYX Insight ONYX Insight bietet Software, Dienstleistungen, fortschrittliche Sensorik und Datenanalyse für Getriebe, Antriebsstränge, Lager und Rotationskörper an, mit der globalen Reichweite und dem Know-how der BP-Gruppe im Bereich Betrieb und Schmierung von Windkraftanlagen.Die Produkte und Dienstleistungen des Unternehmens ermöglichen eine Steigerung der Produktion und eine Senkung der Betriebs- und Wartungskosten durch intelligente und unvoreingenommene Vorhersageanalysen, die durch reales technisches Fachwissen für die Windenergieindustrie und darüber hinaus untermauert werden.Weitere Informationen über ONYX Insight finden Sie unter: www.onyxinsight.comInformationen zu UL UL ist ein weltweit führendes Unternehmen in der Sicherheitswissenschaft. 