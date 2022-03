Komax hat 2021 wieder schwarze Zahlen geschrieben. Der Bedarf an Automatisierungslösungen habe im Verlauf des Jahres kontinuierlich zugenommen.Dierikon - Komax hat im Geschäftsjahr 2021 wieder schwarze Zahlen geschrieben. Der Bedarf an Automatisierungslösungen habe im Verlauf des Jahres kontinuierlich zugenommen. Der operative Gewinn (EBIT) stieg um rund 300 Prozent auf 44,8 Millionen Franken und die entsprechende Marge auf 10,6 von 3,4 Prozent, wie der Hersteller von Kabelverarbeitungsmaschinen am Dienstag mitteilte.

