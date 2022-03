Innsbruck (ots) -Innovative Kooperation verbindet Master of Science am MCI mit Doctor of Business Administration der International University Monaco | Studienstandorte in Innsbruck, Monaco, London & GenfQualität, Innovation & Internationalität: Diese Grundprinzipien des MCI stehen Pate für ein im Herbst 2022 startendes Studienprogramm der Unternehmerischen Hochschule®. In Zusammenarbeit mit der renommierten International University of Monaco (IUM) können an beiden Hochschulen parallel eingeschriebene Studierende zwei akademische Abschlüsse erwerben:- einen MSc Master of Science in Business Research Methods des MCI- einen DBA Doctor of Business Administration der IUM.Das berufsbegleitende forschungsorientierte und durchgängig in englischer Sprache angebotene Programm richtet sich an internationale Führungskräfte, Manager/innen und Expert/innen aus unterschiedlichen Disziplinen, Ländern und Branchen. Dabei bietet die international einzigartige Double Degree Option den Vorteil, bei erfolgreichem Studienverlauf innerhalb einer Studiendauer von 36 Monaten einen Master- und Doktorgrad zu erwerben.Somit wird am MCI nach erfolgreichem Abschluss des 2. Studienjahrs der Master of Science (MSc) vergeben. Die integrative Verschränkung mit dem Doktoratsprogramm der IUM unter dortiger Anrechenbarkeit der am MCI erbrachten Studien-, Forschungs- und Prüfungsleistungen ermöglicht die Erlangung eines Doctors of Business Administration (DBA) nach erfolgreicher Bewältigung an der IUM zu erbringenden Studien-, Forschungs- und Prüfungsleistungen.Das Masterprogramm Business Research Methods des MCI bereitet die Studierenden gezielt auf das DBA Programm an der IUM vor. Im Fokus steht eine hochwertige wissenschaftliche Auseinandersetzung mit Forschungsansätzen, -methoden, -prinzipien und -logiken und ihrer integrativen Verknüpfung mit einer mit dem eigenen beruflichen Umfeld verbundenen Forschungsfrage.Das Doctor of Business Administration Programm der IUM ist ein Promotionsstudium für Führungskräfte und Entscheidungsträger/innen und Expert/innen aus verschiedenen Disziplinen, die sich für angewandte Wirtschaftsforschung interessieren, ihre persönliche Forschungskompetenz weiterentwickeln und einen wertvollen Beitrag zur aktuellen Forschungspraxis in Wirtschafts- & Managementwissenschaften leisten wollen.Das internationale Double Degree Programm basiert auf einem innovativen Blended Teaching Ansatz, der Präsenzseminare und Prüfungen am Campus, Online-Kurse, Coaching Sessions, individuelle Betreuung der Forschungsarbeiten sowie die Teilnahme an internationalen Konferenzen vorsieht.Beide Hochschulen tragen die prestigeträchtige, weltweite AACSB Akkreditierung als Bestätigung höchster akademischer Qualität. Die Studienmodule des Double Degree Programms werden an den attraktiven Standorten Innsbruck, Monaco, Genf und London durchgeführt.Dr. Maria Kreuzer, wissenschaftliche Leiterin des MCI Masterstudiums, erläutert: "Das Erforschen und Analysieren eines komplexen Managementproblems aus einer akademischen Perspektive ermöglicht es im Beruf stehenden Persönlichkeiten, sich intellektuell, persönlich und beruflich weiterzuentwickeln.""Das Double Degree Programm wird in einem innovativen, berufsbegleitenden Studienformat mit sechs intensiven Präsenzwochen an vier attraktiven europäischen Standorten angeboten. Online-Kurse, Coaching Sessions und eine persönliche Betreuung der Forschungsarbeiten garantieren ein hohes Maß an Flexibilität und Relevanz", ergänzt Mag. Susanne E. Herzog, Leiterin der Executive Education am MCI.MCI-Rektor Prof. Dr. Andreas Altmann freut sich: "Das MSc DBA Double Degree Programm ist ein weiterer Schritt in der Entwicklung unserer Unternehmerischen Hochschule®. Wir freuen uns darauf, Studierende aus aller Welt auf ihrer akademischen Lernreise zu begleiten."Dr. Jean Philippe Muller, Generaldirektor der Internationalen Universität von Monaco betont: "Das von IUM und MCI gemeinsam angebotene Double Degree Program ist die ideale Wahl für erfahrene Expertinnen und Experten aus Wirtschaft und Non-Profit-Organisationen, die eine hohe postgraduale Qualifikation anstreben, ohne ihre Karriere auf Eis zu legen. Im Studium bietet sich ihnen die Möglichkeit, eine praktische Problemstellung eingehend zu studieren und das erworbene Wissen direkt in ihr Arbeitsleben zu übertragen."Dr. Hans Mühlbacher, o. Univ.-Prof. i.R., Universität Innsbruck und Prof. em., International University of Monaco, zeigt sich erfreut: "Es ist einfach großartig zu sehen, wie zwei ausgezeichnete Hochschulen - die International University of Monaco und das MCI | Die Unternehmerische Hochschule® - die mir beide persönlich sehr viel bedeuten, ihre Kräfte vereinen. Ich gratuliere schon jetzt zu einer höchst erfolgreichen Zukunft!"Mehr Informationen zum Studium Klicken Sie hier (https://www.mci.edu/de/medien/news/4108-mci-master-doktoratsprogramm-uni-monaco)Pressekontakt:MCI | Die Unternehmerische Hochschule®Patricia PichlerPublic Relations+43 (0)512 2070 1527patricia.pichler@mci.eduwww.mci.eduOriginal-Content von: MCI Management Center Innsbruck, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/66904/5170800