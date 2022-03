Bis 2025 soll das gesamte Vodafone-Netz in Deutschland komplett auf 5G umgestellt sein; die Vorgängertechnik LTE soll dann nicht mehr benötigt werden. Vodafone will sein 5G-Mobilfunknetz bis zum Jahr 2025 in Deutschland komplett auf die nächste Entwicklungsstufe umstellen, die ohne die Vorgängertechnik LTE auskommt. "Wir erreichen in Deutschland jetzt mehr als zehn Millionen Kunden mit 5G Plus - und bis zum Jahr 2025 quasi alle Bürgerinnen und Bürger", sagte der Deutschland-Chef von Vodafone, Hannes Ametsreiter, in Düsseldorf. Bislang ...

