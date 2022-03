NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für RWE nach endgültigen Jahreszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Die bereits bekannten Eckdaten des Energiekonzerns seien insgesamt bestätigt worden, schrieb Analyst Ahmed Farman in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Konzern habe indes auf das Risiko hingewiesen, "dass russische Rohstofflieferanten wegen der Sanktionen gegen Russland ihren Verpflichtungen nicht mehr nachkommen können und wir die Rohstoffe zu hohen Preisen am Markt beschaffen müssen."/mis/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.03.2022 / 02:28 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.03.2022 / 02:28 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0007037129

RWE-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de