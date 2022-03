NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Suse nach dem jüngsten Kursrutsch von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Das Kursziel senkte Analyst Charles Brennan in einer am Dienstag vorliegenden Studie aber von 36 auf 31 Euro. Dabei berücksichtige er immer noch einen Bewertungsaufschlag zur Branche, da der Linux-Spezialist schneller wachsen sollte und in einem schwierigen Marktumfeld robuster aufgestellt sein dürfte. Der Ausverkauf bei den Aktien eröffne daher eine gute Gelegenheit./mis/eas



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.03.2022 / 14:44 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.03.2022 / 20:00 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: LU2333210958

