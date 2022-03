NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für RWE nach detaillierten Jahreszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 46,50 Euro belassen. Da die meisten finanziellen Eckdaten bereits bekannt seien, dürfte der Schwerpunkt bei der anschließenden Telefonkonferenz darauf liegen, wie sich der Ukraine-Krieg auf die Rohstoffpreise, die kurz- und langfristige Energiewende und die politischen Überlegungen in Deutschland in Bezug auf den Kohle-/Braunkohleausstieg auswirken, schrieb Analyst John Musk in einer am Dienstag vorliegenden Ersteinschätzung. Der Energiekonzern habe betont, dass die dortige Situation eine "tektonische Verschiebung" in der europäischen Energiepolitik darstellt und die Auswirkungen im Ausblick auf 2022 noch nicht berücksichtigt seien./edh/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.03.2022 / 02:45 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.03.2022 / 02:52 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0007037129

