Die Eindämmung der Inflation hat oberste Priorität. Die FED wird handeln. Verfasst von François Rimeu, Senior Strategist, La Française AM Wie allgemein erwartet, wird der FOMC auf seiner Sitzung am 15. und 16. März die Zinssätze um einen Viertelpunkt anheben, um die Preisentwicklung in den Griff zu bekommen. Geopolitische und wirtschaftliche Risiken dürften an der hawkishen Botschaft des Vorsitzenden Jerome Powell nichts ändern. Unsere Erwartungen: - Der FOMC wird die Zielspanne für den Leitzins auf 0,25-0,50 % (25 Basispunkte) anheben - die erste Erhöhung seit 2018. Angesichts des Risikos einer anhaltend hohen Inflation und starker Arbeitsmärkte wird erwartet, dass der Vorsitzende Powell weitere Anhebungen ankündigen wird, die je nach Datenlage auch 50 Basispunkte umfassen könnten. - Beim "Dot Plot" dürfte der Ausschuss 2022 im Durchschnitt sechs Anhebungen (1,625 %) und im nächsten Jahr drei weitere Anhebungen (2,375 %) vornehmen. Es besteht die Möglichkeit, dass die Dots für 2024 höhere Zinssätze als den Endzinssatz (2,5 %) zeigen. - Wir erwarten keine Änderung der endgültigen Zinssätze (2,5 %), aber die Frage könnte auftauchen, falls die endgültigen Zinssätze möglicherweise unter den Angaben für 2024 liegen. - In der Summe der Wirtschaftsprojektionen (SEP) erwarten wir ein geringeres Wachstum im Jahr 2022 (von 4,0 % auf 3,7 %) und im Jahr 2023 (von 2,2 % auf 2,1 %). Für 2024 erwarten wir, dass das Wachstum nahe am Potenzialwachstum bleibt (1,8 %). - Wir gehen davon aus, dass der Ausschuss seine Prognose für höhere Inflationszahlen revidieren wird, wobei die Projektionen von 2,6 % auf 4,0 % im Jahr 2022 (dies ist die durchschnittliche Inflation des vierten Quartals 2022, nicht der Durchschnitt des Jahres 2022) und von 2,3 % auf 2,5 % im Jahr 2023 steigen werden. Wir gehen davon aus, dass der Mittelwert der Inflationserwartungen für 2024 bei 2,1 % bleiben wird. - Hinsichtlich der quantitativen Straffung erwarten wir einige Details (zu Obergrenzen) zum Bilanzabbau, da die Reduzierung erst nach der Einführung von Zinserhöhungen beginnen dürfte. - Die Erklärung nach der Sitzung wird wahrscheinlich dahingehend geändert werden, dass die Auswirkungen des russischen Einmarsches in der Ukraine auf die US-Wirtschaft höchst ungewiss sind. Insgesamt wird die Zinserhöhung der Fed für die Marktteilnehmer keine Überraschung sein. Wir gehen jedoch davon aus, dass der allgemeine Tenor weiterhin hawkish bleibt und sich die US-Kurve etwas abflacht.



Dieser Kommentar richtet sich an nicht-professionelle Investoren im Sinne der Finanzmarktdirektive MiFID II. Der Kommentar dient ausschließlich zu informativen Zwecken und nicht als Ersatz von Vorhersagen, als Research-Produkt oder Anlageempfehlung, und darf auch nicht als solche verstanden werden. Er stellt keine Anlageempfehlung oder ein Angebot dar, auch keine Einladung oder Empfehlung, in bestimmte Anlagen zu investieren oder eine wie auch immer geartete Anlagestrategie zu verfolgen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Die von der La-Française-Gruppe geäußerten Meinungen beruhen auf gegenwärtigen Marktkonstellationen und können ohne Vorankündigung geändert werden. Diese Meinungen können sich von denen anderer Berater der Branche unterscheiden. Veröffentlicht von La Française AM Finance Services, dessen Hauptsitz sich in der 128 Boulevard Raspail, 75006 Paris, Frankreich, befindet, eine Gesellschaft, die durch die Autorité de Contrôle Prudentiel als Finanzdienstleister mit der Registernummer 18673 X, einer Tochtergesellschaft der La Française, beaufsichtigt wird. Die La Française Asset Management ist eine Vermögensverwaltungsgesellschaft, die von der AMF unter der Registernummer GP97076 am 01. Juli 1997 zugelassen wurde.

