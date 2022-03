DGAP-News: USU Software AG / Schlagwort(e): Kooperation

Pegasystems und der Full-Service-Provider USU haben Pega Sales Automation erfolgreich bei der MBG Mittelständische Beteiligungsgesellschaft Baden-Württemberg GmbH eingeführt und damit die Basis für eine umfangreiche Automatisierung und Optimierung von Prozessen im Vertrieb und Kundenservice geschaffen. Die MBG Baden-Württemberg zählt zu den größten Beteiligungskapitalgebern in Deutschland und unterstützt derzeit über 900 kleine und mittelständische Unternehmen mit Eigenkapital. Um ihre Prozesse im Vertrieb und Kundenservice zu vereinheitlichen und zu optimieren, suchte die MBG eine moderne CRM-Lösung mit hohem Automatisierungsgrad. Die Entscheidung fiel auf Pega Sales Automation, das Unternehmen in allen Vertriebsphasen und bei Kundeninteraktionen intelligent unterstützt und durch die Low-Code-Fähigkeiten der zugrunde liegenden Pega-Plattform einfache Anpassungen, Automatisierungen und Integrationen erlaubt. Die Umsetzung übernahm mit USU ein langjähriger Pega-Partner, der bereits zahlreiche Pega-Projekte erfolgreich realisiert hat und große Kompetenzen im Bereich Finanzdienstleistungen aufweist. Bisher waren die Abläufe im Vertrieb und Kundenservice der MBG durch viele manuelle Tätigkeiten gekennzeichnet; die Datenverwaltung und Dokumentation erfolgte meist mit Excel-Tabellen und Word-Dokumenten. Das neue CRM-System sollte deshalb nicht nur für eine Vereinheitlichung und weitgehende Automatisierung der Abläufe sorgen, sondern auch ein sogenanntes "Deal-Flow-Management" für die Visualisierung und Auswertung von Kundenprojekten umfassen. Zudem wurde parallel zur CRM-Einführung mithilfe der Pega-Plattform ein neues Reporting für Venture Capital Fonds aufgebaut. Bei der Einführung von Pega Sales Automation und der Digitalisierung bestehender Prozesse kam die agile Pega-Express-Methode zum Einsatz. Dadurch konnten schnelle Ergebnisse erzielt und die Anforderungen der MBG voll erfüllt werden. Die Einbindung in die bestehende IT-Umgebung gelang problemlos, sodass das neue CRM-System Anfang Februar 2022 schon nach wenigen Wochen in den Live-Betrieb ging. Mit Pega Sales Automation und der Pega-Plattform konnte die MBG ihre Individuelle Datenverarbeitung (IDV) im Vertrieb und Kundenservice ablösen. Dort profitiert sie nun von effizienten, weitgehend automatisierten Abläufen, die eine hohe Transparenz und zuverlässige Dokumentation bieten. Zudem hat die MBG die Grundlage für die Digitalisierung und Automatisierung weiterer Abläufe geschaffen, bei der ihr Pegasystems und USU in Folgeprojekten zur Seite stehen. "Die Pega-Technologie hat uns sofort überzeugt, denn schlanke und automatisierte Prozesse sind für uns der Schlüssel für Optimierungen in der Kundengewinnung und Kundenbetreuung", erklärt Dirk Buddensiek, Geschäftsführer der MBG Mittelständische Beteiligungsgesellschaft Baden-Württemberg GmbH. "Pega Sales Automation erleichtert unseren Mitarbeitern das Tagesgeschäft erheblich. Sie sparen sich nicht nur viele manuelle Arbeitsschritte, sondern erhalten durch neue Visualisierungen, Analysen und Reportings auch einen hervorragenden Überblick über unsere Kunden sowie alle Kundeninteraktionen. Zugleich haben wir mit der Pega-Plattform den Grundstein für weitere Digitalisierungsprojekte gelegt." Thomas J. Schwenk, Director Business Strategy und Pega Business Lead bei USU, ergänzt: "Wir freuen uns, die MBG Baden-Württemberg bei ihrer Digitalisierung zu begleiten. Die Einführung eines modernen CRM-Systems mit einfachen Integrationen und intelligenter Automatisierung war der Auftakt für eine ganze Reihe an Prozessverbesserungen im Vertrieb und Kundenservice, die der MBG helfen, effizienter und agiler zu werden. Die dafür notwendigen Werkzeuge liefern uns die Pega-Lösungen, die insbesondere durch ihre Low-Code-Fähigkeiten eine schnelle Umsetzung von kundenspezifischen Anforderungen ermöglichen." "Unternehmen dürfen die Zeit und Arbeitskraft ihrer wertvollen Fachkräfte nicht mit einfachen, repetitiven Aufgaben verschwenden, sondern müssen deren Wissen und Erfahrung zielgerichtet einsetzen, um Verkaufschancen zu nutzen und Serviceerlebnisse zu verbessern. Die Steuerung der Abläufe und die Automatisierung von Arbeitsschritten übernehmen die Pega-Lösungen im Hintergrund", betont Michael Baldauf, Director Solutions Consulting FS bei Pegasystems. "Wie schnell und effizient sich Prozesse mit Pega digitalisieren und intelligent automatisieren lassen, konnten wir gemeinsam mit USU bei der MBG Baden-Württemberg unter Beweis stellen." Diese Pressemitteilung ist unter http://www.usu.com abrufbar. Über USU Als führender Anbieter von Software und Services für das IT- und Customer Service Management ermöglicht USU Unternehmen, die Anforderungen der heutigen digitalen Welt zu meistern. Globale Organisationen setzen unsere Lösungen ein, um Kosten zu senken, agiler zu werden und Risiken zu reduzieren - mit smarteren Services, einfacheren Workflows und besserer Zusammenarbeit. Mit mehr als 40 Jahren Erfahrung und Standorten weltweit bringt das USU-Team Kunden in die Zukunft. Neben der 1977 gegründeten USU GmbH gehören auch die Tochtergesellschaften USU Technologies GmbH, USU Solutions GmbH, USU Solutions Inc. sowie USU SAS zu der im Prime Standard der Deutschen Börse notierten USU Software AG (ISIN DE 000A0BVU28). Weitere Informationen: http://www.usu.com

Über Pegasystems Pegasystems (NASDAQ: PEGA) liefert innovative Software, mit der sich komplexe Arbeitsprozesse drastisch vereinfachen lassen. Unternehmen können dadurch gezieltere Entscheidungen treffen und ihren Tätigkeiten besser nachkommen. Pegasystems hilft weltweit führenden Markenunternehmen dabei, die größten geschäftlichen Herausforderungen zu meistern: den Customer Lifetime Value erhöhen, den Kundenservice optimieren und die betriebliche Effizienz steigern. Die Pega-Technologie nutzt Echtzeit-KI und intelligente Automatisierung, weist eine skalierbare Architektur auf und bietet eine Low-Code-Plattform. Damit können Unternehmen schnell auf Veränderungen reagieren und sich erfolgreich für die Zukunft rüsten. Weitere Informationen sind unter www.pega.com/de verfügbar. Kontakt USU Software AG

