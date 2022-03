DGAP-News: Bayerische Börse AG / Schlagwort(e): Börsengang

Bayerische Börse AG: Erfolgreicher Börsengang der BörseGo AG



15.03.2022 / 10:00

Pressemitteilung

München, den 15. März 2022 Zeichnung vorzeitig geschlossen: Erfolgreicher Börsengang der BörseGo AG



Die BörseGo AG, ein auf Finanzmarktanalyse und Trading spezialisiertes FinTech aus München, hat ihren IPO an der Börse München mit der gestern Nachmittag erfolgten vorzeitigen Beendigung der Zeichnung erfolgreich abgeschlossen. Alle öffentlich angebotenen neuen Stammaktien (ISIN: DE000A0S9QZ8) aus einer Kapitalerhöhung waren gezeichnet. Zusammen mit den Erlösen aus dem Pre-IPO konnte BörseGo so 2,62 Mio. Euro aus dem Börsengang einsammeln. Der Handelsbeginn an der Börse München wird für den 25. März angestrebt. "Wir sind natürlich sehr stolz, dass das Vertrauen der Anlegerinnen und Anleger in uns und unsere Plattform so groß ist, dass wir nicht einmal die gesamte Zeichnungsphase abwarten mussten", so Robert Abend, Gründer und Vorstand der BörseGo AG. "Jetzt freuen wir uns auf die Partnerschaft mit der Börse München, die uns auch in den letzten Wochen schon verlässlich zur Seite stand." "Damit ist der erste IPO in diesem Jahr an der Börse München erfolgreich abgeschlossen worden. Dies ist vor dem Hintergrund des Krieges in der Ukraine und den sehr volatilen Märkten keine Selbstverständlichkeit", betont Dr. Marc Feiler, Geschäftsführer der Börse München. "Dies zeigt, dass die Kapitalaufnahme über die Börse München für den Mittelstand auch in Krisenzeiten funktioniert", so Feiler abschließend.



Über die BörseGo AG

Der Münchner "FinTech"-Vorreiter wurde im Jahr 2000 gegründet und bietet Privat- und Geschäftskunden IT-Lösungen und redaktionelle Inhalte. Bekannt ist die BörseGo AG für GodmodeTrader und Guidants. Das Portal GodmodeTrader (www.godmode-trader.de) zählt zu den reichweitenstarken Web-Angeboten für Trading, Technische Analyse und Anlagestrategien im deutschsprachigen Raum. Guidants (www.guidants.com) ist eine etablierte Finanzmarktanalyse- und Multi-Brokerage-Plattform.

Mehr unter www.boerse-go.ag Über die Bayerische Börse AG

Die Bayerische Börse AG betreibt die öffentlich-rechtliche Börse München und bietet zwei komplementäre Handelsmodelle an - das Spezialisten-Modell "Börse München" und "gettex", den Börsenplatz für das Market Maker Modell. Die öffentlich-rechtliche Struktur garantiert die Neutralität, die für die Wahrung der Interessen der Marktteilnehmer, Anleger und Emittenten unverzichtbar ist. An der Börse München sind knapp 28.000 Wertpapiere (Aktien, Anleihen, ETPS und Fonds) im Angebot, auf gettex einschließlich der dort handelbaren Zertifikate mehr als 380.000. Mehr als 4.000 Kreditinstitute und Emittenten im deutschsprachigen Raum haben Zugang zum Primär- und Sekundärmarkt in München. Seit 2005 betreibt die Börse München mit m:access ein sehr erfolgreiches Qualitätssegment für den Mittelstand mit rund 70 gelisteten Emittenten.



Pressekontakt Bayerische Börse :

Ulrich Kirstein, Bayerische Börse AG, Karolinenplatz 6, 80333 München

Tel.: +49 (0) 89 549045-25, Fax +49 (0) 89 549045-31,

E-mail: kirstein@boerse-muenchen.de

15.03.2022 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

