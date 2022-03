Bayern will mit einer novellierten Förderrichtlinie Biomasse-Heizwerke stärker unterstützen. Ziel ist es, jährlich CO2-Emissionen von 5.000 Tonnen zu vermeiden. Die novellierte Richtlinie zum Förderprogramm Bioklima ist Mitte März in Kraft getreten. Die Förderung gilt für Investitionen in neue Biomasse-Heizwerke in Bayern. Ersatzinvestitionen und gebrauchte Anlagen erhalten keine Förderung. Im Zuge der Novelle vereinfachte Bayern die technischen Zuwendungsvoraussetzungen und den Prozess der Antragstellung.Die ...

