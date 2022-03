Der italienische Versicherer Generali (ISIN: IT0000062072) will eine Dividende in Höhe von 1,07 Euro je Aktie an seine Aktionäre ausschütten. Dies sind 6 Cent mehr als für 2020 (1,01 Euro) bezahlt wurden. Beim derzeitigen Börsenkurs von 17,66 Euro entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 6,06 Prozent. Die Auszahlung erfolgt ab dem 25. Mai 2022. Ex-Dividenden Tag ist der 23. Mai ...

