Nachdem der DAX am Montag wegen der Hoffnung auf Frieden in der Ukraine überraschend stark gestiegen war, geht es heute wieder deutlich nach unten. Marktteilnehmer führen dies darauf zurück, dass sich bislang die Hoffnung auf Fortschritte in den Verhandlungen zum Ukraine-Krieg nicht bewahrheitet hat. Diese Marken sind jetzt zu beachten.Notierte der DAX am Montag zeitweise bei knapp 14.100, steht er eine Stunde nach Handelseröffnung auf Xetra bei 13.600. Leider sorgen die jüngsten Nachrichten und ...

