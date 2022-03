DGAP-Ad-hoc: ENCAVIS AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis/Umsatzentwicklung

ENCAVIS AG: Vorläufige, untestierte Ergebnisse des Geschäftsjahres 2021 und insbesondere der Cashflow liegen deutlich über der Guidance 2021



15.03.2022 / 10:16 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.







Ad-hoc-Mitteilung:

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 MAR der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 Encavis AG: Vorläufige, untestierte Ergebnisse des Geschäftsjahres 2021 und insbesondere der Cashflow liegen deutlich über der Guidance 2021

Hamburg, 15. März 2022 - Der Vorstand, des SDAX-notierten Hamburger Wind- und Solarparkbetreibers Encavis AG (ISIN: DE0006095003, Prime Standard, Börsenkürzel: ECV) veröffentlicht bereits vorab zur Verabschiedung des Konzernjahresabschlusses 2021, am Dienstag, den 29. März 2022, vorläufige, noch nicht testierte Ergebnisse der wesentlichen Key-Performance-Indikatoren des Geschäftsjahres 2021 im Vergleich zur veröffentlichten Guidance: Umsatz legt um mehr als 3% auf rund EUR 330 Mio. zu (Guidance: EUR > 320 Mio.) Operatives Ergebnis EBITDA steigt um mehr als 6% auf rund EUR 255 Mio. (Guidance: EUR > 240 Mio.) Operatives Ergebnis EBIT steigt um mehr als 7% auf rund EUR 148 Mio. (Guidance: EUR > 138 Mio.) Operatives Ergebnis je Aktie (EPS) legt um gut 4% auf rund EUR 0,48 zu (Guidance: EUR 0,46) Operativer Cashflow steigt um gut 19% auf rund EUR 250 Mio. (Guidance: EUR > 210 Mio.)



Über ENCAVIS:

Die Encavis AG (Prime Standard; ISIN: DE0006095003; Börsenkürzel: ECV) ist ein im SDAX der Deutsche Börse AG notierter Produzent von Strom aus Erneuerbaren Energien. Als einer der führenden unabhängigen Stromerzeuger (IPP) erwirbt und betreibt ENCAVIS Solarparks und (Onshore-)Windparks in elf Ländern Europas. Die Anlagen zur nachhaltigen Energie-erzeugung erwirtschaften stabile Erträge durch garantierte Einspeisevergütungen (FIT) oder langfristige Stromabnahme-verträge (PPA). Die Gesamterzeugungskapazität des Encavis-Konzerns beträgt aktuell rund 3,1 Gigawatt (GW), das entspricht einer Einsparung von mehr als 1,3 Millionen Tonnen CO 2 pro Jahr. Innerhalb des Encavis-Konzerns ist die Encavis Asset Management AG auf den Bereich der institutionellen Investoren spezialisiert. ENCAVIS ist Unterzeichner der UN Global Compact sowie des UN-PRI-Netzwerks. Die Umwelt-, Sozial- und Governance-Leistungen der Encavis AG wurden von zwei der weltweit führenden ESG Research- und Ratingagenturen ausgezeichnet. MSCI ESG Ratings bewertet die Nachhaltigkeitsleistung mit einem "A"-Level, die international ebenfalls renommierte ISS ESG verleiht ENCAVIS den "Prime"- Status.



Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie unter www.encavis.com







Kontakt:

Encavis AG

Jörg Peters

Head of Corporate Communications & IR

Tel.: + 49 (0)40 37 85 62 242

E-Mail: joerg.peters@encavis.com

http://www.encavis.com Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:





15.03.2022 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de