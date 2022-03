Köln (ots) -Sascha Schwingel, seit 2019 Geschäftsführer von VOX, wird ab sofort Deputy Head of TV & Entertainment von RTL Deutschland. In seinem künftig vergrößerten Wirkungsbereich bündelt das Unternehmen seit Jahresbeginn alle Entertainmentinhalte des gesamten TV-Senderportfolios sowie der Streamingplattform RTL+. In der neu geschaffenen Funktion berichtet Sascha Schwingel an Henning Tewes, der die Geschäftsführung von VOX übernimmt und den Gesamtbereich TV & Entertainment von RTL Deutschland und damit künftig alle TV-Sender (außer ntv) und sämtliche Unterhaltungs-Inhalte sowie die Produktionseinheit RTL Studios und den Programmeinkauf sowie, als Co-Geschäftsleiter, die Programminhalte von RTL+ verantwortet. Gemeinsam werden die beiden Programm-Manager die Stärkung des Inhaltegeschäfts, einem Kernwachstumsfeld von RTL Deutschland, weiter vorantreiben.Henning Tewes: "Sascha und ich arbeiten bereits seit 2019 sehr eng und vertrauensvoll zusammen. In dieser Zeit hat er den Sender VOX erstmals in der Geschichte gleich mehrfach unter die TOP3 der Privatsender beim jungen Publikum (14 bis 49 Jahre) geführt. Sascha ist ein leidenschaftlicher und erfahrener Programmmacher mit tiefer Marktkenntnis und feinstem Gespür für Talente und starke Geschichten. Darüber hinaus verfügt er über eine außerordentliche Fiction-Expertise. Ich freue mich sehr, dass wir seine Kreativität und reichhaltigen Erfahrungen nun für den gesamten Bereich TV & Entertainment nutzen können, um die führende Position unserer TV-Sender und von RTL+ weiter auszubauen."Sascha Schwingel: "Durch die Zusammenarbeit unter dem Dach von RTL Deutschland können wir unsere hochkarätigen Inhalte über alle Mediengattungen hinweg inszenieren und noch mehr Menschen erreichen. Dadurch ergeben sich ganz neue Möglichkeiten. Diese im Rahmen meiner neuen Position gemeinsam mit Henning und den Teams in Zukunft noch besser auszuschöpfen, ist eine spannende Herausforderung. Wir wollen auf unseren TV-Sendern und im Streaming bestes Entertainment anbieten und die erste Adresse für die größten Talente Deutschlands vor und hinter der Kamera sein. Für dieses Ziel arbeiten wir jetzt noch enger zusammen - darauf freue ich mich sehr. Mein herzlicher Dank gilt dem gesamten VOX-Team. Ich bin sehr stolz auf das, was wir in den letzten drei Jahren gemeinsam erreicht haben. Und ich freue mich sehr, dass ich dem Sender auch in meiner neuen Funktion eng verbunden bleibe."Bevor Sascha Schwingel die Geschäftsführung von VOX übernahm, war er ab 1998 als Producer und Produzent bei der teamWorx Television & Film GmbH (heute UFA Fiction) für über 40 fiktionale TV-Programme (u. a. "Dresden", "Die Sturmflut", "Hindenburg") verantwortlich, die mit einer Vielzahl von nationalen und internationalen Auszeichnungen prämiert wurden. 2013 wechselte er als Leiter Redaktion & Programmmanagement zur ARD Degeto, wo er für die Realisierung von jährlich rund 100 Auftrags- und Koproduktionen (u. a. "Der Fall Barschel", "Terror - Ihr Urteil", "Gladbeck", "Babylon Berlin") sowie für den Lizenzeinkauf und die Programmplanung zuständig war.Pressekontakt:Julia KikillisSprecherin RTL+ / Leitung VOX KommunikationT: +49 221-456-74400julia.kikillis@rtl.deOriginal-Content von: RTL Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/72183/5170993