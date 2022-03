Berlin (ots) -Dennis Dominguez ist Experte für die digitale Personalgewinnung. Mit der DEDO Media GmbH möchte er neue Wege gehen, damit Steuerberater, Rechtsanwälte und Wirtschaftsprüfer ihre offenen Stellen besetzen können. Mit Personalkampagnen in den sozialen Medien und dem Aufbau einer attraktiven Arbeitgebermarke sollen Fachkräfte angezogen werden. Dem Team um Dominguez geht es um fundierte Lösungen, die langfristig Wirkung entfalten.Die neuesten Zahlen sind beunruhigend: Nach dem DIHK-Fachkräftereport gaben 50 Prozent der Unternehmen im Dienstleistungssektor an, dass sie offene Stellen langfristig nicht besetzen können. Viele Kanzleien kennen dieses Problem schon seit Jahren. Immer mehr ältere Mitarbeiter gehen in den Ruhestand, während eine zu geringe Zahl an neuen Fachkräften in den Arbeitsmarkt eintritt. Dazu kommt, dass der Spezialisierungsgrad im Bereich der Kanzleien beständig zunimmt und somit für eine Position passgenaue Fähigkeiten erforderlich sind. Was können Steuerberater, Rechtsanwälte und Wirtschaftsprüfer tun, um dem Fachkräftemangel zu begegnen?"Der Fachkräftemangel existiert und man sollte nicht hoffen, dass er eines Tages von selbst verschwindet", sagt Dennis Dominguez. "Wer trotzdem qualifizierte Mitarbeiter gewinnen möchte, muss seine Methoden überdenken. Die meisten Kanzleien konzentrieren sich auf Stellenanzeigen in Jobportalen oder bei der Steuerberaterkammer. Andere wenden sich an Personaldienstleister oder Headhunter. Diese Methoden haben längst ausgedient. Es muss heute darum gehen, die eigenen Stärken herauszukehren und sich als attraktiver Arbeitgeber in Stellung zu bringen. Die passenden Fachkräfte werden sich dann aus eigenem Antrieb bewerben." Mit der DEDO Media GmbH unterstützt Dennis Dominguez Kanzleien dabei, neue Wege zu gehen, um für potenzielle Mitarbeiter sichtbar zu werden.Dennis Dominguez konnte bei seiner langjährigen Tätigkeit in der Personalleitung eine umfangreiche Expertise aufbauen und die Methoden entwickeln, mit denen er heute Fachkräfte für Steuerberater, Rechtsanwälte und Wirtschaftsprüfer gewinnt. Das Team der DEDO Media GmbH konzentriert sich darauf, seine Kunden in ihrer Region bekannt zu machen und die richtigen Mitarbeiter durch Personalkampagnen in den sozialen Medien gezielt anzusprechen.Die Methode der DEDO Media GmbHIm Kern geht es Dennis Dominguez darum, für seine Kunden eine Arbeitgebermarke aufzubauen, die sicherstellt, dass die Kanzlei von Fachkräften wahrgenommen wird. Mit den Personalkampagnen, die das Team der DEDO Media GmbH fährt, sollen auch passiv suchende Bewerber angesprochen werden. Dabei handelt es sich um sogenannte passive Bewerber, die mit ihrer aktuellen Position unzufrieden sind, aber noch nicht von selbst mit der Suche nach einer neuen Stelle begonnen haben. "Wer sich solchen Fachkräften als interessante Alternative präsentiert, hat gute Chancen, seine Personalprobleme langfristig zu lösen", erklärt Dennis Dominguez."Unsere Kampagnen unterscheiden sich deutlich von herkömmlichen Stellenanzeigen. Wir sagen nicht: 'Unser Team sucht eine Steuerfachangestellte zum nächstmöglichen Zeitpunkt.' Das würde mit Sicherheit niemanden beeindrucken. Vielmehr geben wir einem potenziellen Bewerber gute Gründe, die für einen Wechsel sprechen. Diese Gründe sollten natürlich vorhanden sein. Das bedeutet, dass sich die Kanzlei um ihre Vorzüge Gedanken machen muss", erklärt der Experte. "Es geht darum, herauszufinden, was man einem Mitarbeiter zu bieten hat. Mit unserem Team von der DEDO Media GmbH entwickeln wir dann ein authentisches Bild von den Arbeitsbedingungen und den Menschen, die in der Kanzlei tätig sind. Das funktioniert bei kleinen und bei großen Unternehmen. Es ist egal, ob man sich in einer Großstadt oder im ländlichen Raum befindet. Wir sprechen den richtigen Bewerber für die richtige Stelle an."Es geht Dennis Dominguez um einen einfachen BewerbungsprozessDie DEDO Media GmbH sorgt aber nicht nur für Sichtbarkeit und entwickelt Kampagnen. Die Kunden werden von der Personalbedarfsanalyse bis zum Bewerbungsgespräch betreut. Für die Experten gibt es dabei einen weiteren Punkt, der die Mitarbeitergewinnung entscheidend erleichtert. Es gilt, die Hürden für eine Bewerbung möglichst gering zu halten.Angesichts dessen installiert das Team um Dennis Dominguez einen einfachen Bewerbungsprozess. Nach der üblichen Vorgehensweise werden gleich zu Beginn alle Bewerbungsunterlagen verlangt: Anschreiben, Lebenslauf, Zeugnisse und Abschlüsse. Ein passiver Bewerber hat diese Unterlagen aber nicht parat, weil er sich nicht aktiv um eine neue Stelle bemüht. Wenn er auf ein gutes Angebot stößt und dabei feststellt, dass er zunächst ein Anschreiben verfassen muss, wird sein Interesse schnell nachlassen. Für die Kanzlei ist er damit verloren, bevor er den ersten Schritt gemacht hat."Es geht uns darum, sämtliche Hindernisse für den ersten Kontakt aus dem Weg zu räumen", betont Dennis Dominguez. "Auf diese Weise kommt man mit dem Bewerber leicht ins Gespräch. Man kann sich austauschen und hat dabei die Chance, die Fachkraft von seiner Kanzlei zu überzeugen. Die Formalitäten können im Anschluss erledigt werden."Sie wollen als Kanzlei Ihre offenen Stellen besetzen und das Unternehmenswachstum vorantreiben? 