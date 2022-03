Es folgt der Börsen-Ticker zu wichtigen Kursbewegungen an den internationalen Finanzmärkten und ihren Ursachen:. 09.57 Uhr - Die Aktien des chinesischen Technologiekonzerns Tencent0700.HK brechen in Hongkong erneut um rund zehn Prozent ein. Wie am Montag setzt dem Konzern auch am Dienstag eine drohende Rekordstrafe der chinesischen Regierung zu. Das "Wall Street Journal" hatte am Montag berichtet, der Bezahlservice WeChat Pay habe Regularien der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...