Ein Gesetzentwurf, der faktisch ein Verbot bestimmter Kryptowährungen in der Europäischen Union zur Folge gehabt hätte, hat bei der Abstimmung am gestrigen Montag keine Mehrheit gefunden. Die Kryptobranche reagiert erleichtert. Nennenswerte Impulse für die Kursentwicklung von Bitcoin und Co gab es aber nicht.Grüne, Sozialdemokraten und Linke sind im EU-Parlament mit dem Versuch gescheitert, ein De-facto-Verbot der Digitalwährung Bitcoin zu ermöglichen. Eine Mehrheit der Abgeordneten im Ausschuss ...

