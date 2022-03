New York und London, 15. März 2022 (ots/PRNewswire) -CloudPay und Visa Direct ermöglichen schnelle, sichere Gehaltszahlungen, beschleunigen den traditionellen Lohnabrechnungsprozess und ermöglichen neue ZahlungsflexibilitätCloudPay (http://www.cloudpay.com/?utm_campaign=2022-Mktg-Press-Release-Jan-Dec&utm_source=Website&utm_medium=Press%20Release&utm_term=Visa), der weltweit führende Anbieter von Lösungen für die Bezahlung von Angestellten, hat heute eine neue Partnerschaft mit Visa bekannt gegeben, um die Zahlungszyklen für Gehaltsabrechnungen, die normalerweise über Banksysteme zwei bis drei Tage in Anspruch nehmen, auf Sekunden zu verkürzen. Die neue digitale Zahlungsmethode führt Gehaltszahlungen über Visa Direct, die Echtzeit[1]-Push-Zahlungsplattform von Visa, direkt auf die Debit- oder Kreditkarten der Mitarbeiter aus. Visa Direct nutzt das leistungsstarke, weltweit verfügbare Netzwerk des Zahlungsanbieters, um schnelle digitale Zahlungen weltweit mit hochmodernen Sicherheits- und Compliance-Kontrollen zu ermöglichen.Nach Abschluss des Lohnabrechnungszyklus eines Kunden kann CloudPay nun Gehaltszahlungen in Sekunden statt in Tagen erledigen. Die Pay-to-Card-Transaktionen werden über Visa Direct an jede 16-stellige Debit- oder Kreditkartennummer (PAN) durchgeführt. Die Angestellten können ihre Gehaltszahlungen weiterhin wie üblich auf ihren Bankkonten erhalten, aber die Zahlungen werden schneller und flexibler mit Visa Direct als einzigen Verbindungspunkt durchgeführt, anstatt unterschiedliche Systeme zu durchlaufen.Außerdem bietet CloudPay eine weltweit verfügbare FinTech-App, die mit Visa Direct verbunden ist. Mitarbeiter verwenden die NOW-App von CloudPay, um vor dem Zahltag jederzeit und überall schnelle Pay-to-Card-Zahlungen von ihrem Gehalt zu tätigen. Das so genannte Earned Wage Access (EWA) ist eine kostengünstige, hochwertige Leistung, die es Arbeitgebern ermöglicht, auf die Erwartungen neuer Mitarbeiter einzugehen, insbesondere mit Blick auf den On-Demand-Zugriff auf das Gehalt.CloudPay NOW wurde im Juni 2021 eingeführt und ist die einzige EWA-Lösung, die weltweit tätig ist. Der erste CloudPay NOW-Kunde, eine global tätige Luxus-Einzelhandelsmarke, meldete bereits nach zwei Monaten eine Akzeptanz von 30 % bei den Mitarbeitern. Die Marke bietet CloudPay NOW jetzt ihren Mitarbeitern an, die damit On-Demand-Zugriff auf bereits verdientes Gehalt haben. Somit wählen diese im Grunde selbst Ihren Zahltag. Mit der mobilen App können die Mitarbeiter rund um die Uhr sofortige Gehaltszahlungen auf Debit- oder Kreditkarten vornehmen, ganz unabhängig von den Öffnungszeiten der Banken.Paul Bartlett, der CEO von CloudPay, betonte: "Ich gehe davon aus, dass weltweit tätige Unternehmen die Chance ergreifen werden, ihre Zahlungsprozesse auf neue digitale Zahlungen umzustellen, denn die dabei entstehende Zeiteinsparung und Effizienzsteigerung für den Finanzbereich und die Gehaltsabrechnung sind extrem hoch. Und progressive Arbeitgeber, die nach Wegen suchen, die Erfahrung ihrer Mitarbeiter zu verbessern, interessieren sich zunehmend für den Zugang zu ihren Gehältern und die Möglichkeit, diesen Vorteil mit CloudPay NOW überall anzubieten."Nicky Alexander, Leiter von Visa Direct in Europa, erklärte: "Es ist wichtiger denn je, Lösungen anzubieten, mit denen die Arbeitnehmer über EWA (Earned Wage Access)- und Gehaltsabrechnungslösungen schneller auf ihren verdienten Lohn zugreifen können. Deshalb ist unsere Partnerschaft mit CloudPay so wichtig. Wir freuen uns, dass Visa Direct die Unternehmen nun bei ihren Bemühungen unterstützt, ihre Gehaltsabrechnungssysteme zu verbessern und ihren Mitarbeitern On-Demand-Auszahlungen zu ermöglichen."Checkout.com ist der Zahlungsdienstleister, der die sichere Abwicklung von Gehaltszahlungen zwischen CloudPay und dem Visa-Netzwerk bereitstellt."Bei Checkout.com (http://checkout.com/) arbeiten wir mit Innovatoren zusammen, die neue Technologien nutzen und neue Geschäftsmodelle entwickeln möchten. Unsere enge Integration mit Visa Direct macht die Auszahlungen an die Verbraucher einfacher und ermöglicht es unseren Händlern, Echtzeitauszahlungen weltweit über eine einzige Schnittstelle zu tätigen. Wir sind stolz darauf, CloudPay bei der Einführung dieses neuen Dienstes zu unterstützen und seinen Kunden weiterhin innovative Lösungen für die digitale Wirtschaft in Echtzeit zur Verfügung zu stellen", erklärte Moshe Winegarten, Kaufmännischer Leiter für Großbritannien und Irland bei Checkout.com.Bartlett fügte hinzu: "Durch die Kombination des Komplettangebots der weltweiten Gehaltsabrechnung, Zahlung und des Zugangs zu verdienten Löhnen führt CloudPay die Innovation des modernen Zahlungserlebnisses für Arbeitgeber und Arbeitnehmer fort. Wir freuen uns, mit Visa Direct jetzt und auch in Zukunft neue Wege zu beschreiten."Weitere Informationen zu CloudPay NOW finden Sie unter: https://www.cloudpay.com/earned-wage-access.Informationen zu CloudPayDie Bezahlung von Angestellten hat weitreichende geschäftliche Konsequenzen und erfordert moderne Lösungen und vertrauenswürdige Experten. CloudPay ist der einzige Anbieter, der global tätige Unternehmen mit Vision und Sorgfalt auf das umfassende Zahlungserlebnis hinführt, das die Mitarbeiter verdienen. CloudPay verbindet alle Prozesse der Bezahlung von Angestellten - darunter Gehaltsabrechnung, Zahlungen und On-Demand-Pay - über eine einheitliche Plattform, die in mehr als 130 Ländern verfügbar ist. Die Experten von CloudPay unterstützen die Unternehmen bei der Implementierung von bewährten Verfahren, dem Umgang mit Veränderungen, der Optimierung von Betriebsabläufen und der Verbesserung der Mitarbeitererfahrung. Um zu erfahren, warum über 1500 multinationale Unternehmen bei ihren globalen Zahlungsinitiativen auf CloudPay vertrauen, besuchen Sie www.cloudpay.com.Hinweis an die Redaktion: Warenzeichen und eingetragene Warenzeichen, auf die hier Bezug genommen wird, bleiben Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.1. 