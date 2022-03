NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Hennes & Mauritz auf "Overweight" mit einem Kursziel von 220 schwedische Kronen belassen. Die Umsatzentwicklung im ersten Quartal habe den Konsensschätzungen entsprochen, schrieb Analystin Georgina Johanan in einer am Dienstag vorliegenden Schnelleinschätzung. Allerdings wären mehr Einzelheiten zu den Auswirkungen der Geschäftsschließungen in Russland auf die Profitabilität des Modehändlers wünschenswert gewesen./mf/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.03.2022 / 07:43 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.03.2022 / 07:51 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: SE0000106270

