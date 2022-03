NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat Prosus von "Overweight" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 87 auf 47 Euro gesenkt. Die Abstufung folge auf die deutlichen Verluste der Beteiligung Tencent hin, schrieb Analyst Jonathan Kennedy-Good in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Zudem schätze das eigene Haus die Lage des chinesischen Internetunternehmens im ersten Halbjahr eher negativ ein./mf/eas

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.03.2022 / 21:20 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.03.2022 / 00:15 / GMT

