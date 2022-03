Handeln und Helfen: 170.000 Euro an Entgelten gehen an eine Kinderhilfsorganisation in der Ukraine. 14. März 2022. Mit der Aktion "Trading Charity - Handeln und Helfen" haben die Deutsche Börse und die auf dem Frankfurter Börsenparkett tätigen Wertpapierhandelsbanken eine Spendensumme von 170.000 Euro erzielt. Mit dem Betrag wird die gemeinnützige Einrichtung "Voices of Children" unterstützt. Diese bietet Kindern, die vom Krieg in der Ukraine betroffenen sind, psychologische Unterstützung. Die Spendensumme ...

