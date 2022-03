Der Einmarsch Russlands in die Ukraine ist auch mit einem Risiko für die IT-Sicherheit verbunden. Aus diesem Grund empfiehlt das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik auf Virenschutzprogramme des russischen Herstellers Kaspersky zu verzichten. Um das Risiko russischer Cyberangriffe in Deutschland zu reduzieren, warnt das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) vor der Verwendung von Virenschutz-Software des russischen Herstellers Kaspersky. Die Software dieses Anbieters solle durch alternative Produkte ersetzt werden, riet das BSI am Dienstag. Mehr zum Thema Cyber-Sicherheit: Deutsche Firmen rechnen...

