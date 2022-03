Leipzig (ots) -Friedensklänge aus Leipzig: Musikalische und lyrische Friedensbitten aus fünf Jahrhunderten sind am Freitag, 18. März, ab 20 Uhr aus der Peterskirche Leipzig zu hören. Das Sonderkonzert vom MDR-Rundfunkchor mit vielen Werken ukrainischen Ursprungs wird vom Chefdirigenten des Ensembles Philipp Ahmann dirigiert. Das Chorkonzert ist zudem am 20. März, ab 19.30 Uhr bei MDR KLASSIK und MDR KULTUR im Radio zu hören.Aufgrund des Krieges gegen die Ukraine und vor dem Hintergrund der gesellschaftlichen Debatten hat MDR KLASSIK das eigentlich zur Buchmesse geplante Sonderkonzert des MDR-Rundfunkchores in der Peterskirche konzeptionell neu ausgerichtet. Mit dem Titel "\u041c\u0438\u0440 - Frieden" unterstreicht das Ensemble die Hoffnung und den Wunsch auf einen baldigen Frieden. Auf dem Programm stehen auch zahlreiche Kompositionen, Texte und Gedichte ukrainischen Ursprungs, die die schwerwiegenden Folgen kriegerischer Auseinandersetzungen für Staaten, Gesellschaften, Familien und Individuen künstlerisch widerspiegeln. Neben dem MDR-Rundfunkchor unter Leitung von Philipp Ahmann und Mitgliedern des MDR-Sinfonieorchesters sind Melanka Piroshek und Tim Wilde als Sprecherin und Sprecher am Konzert beteiligt.Für das Konzert wird eine Anmeldegebühr von 5 Euro auf allen Plätzen erhoben. Für das Konzert gilt die 3G-Regelung.Zum geplanten ProgrammValentin Silvestrov: HymneMiroslav Skoryk: MelodiaArvo Pärt: Da pacem, DomineSamuel Barber: A stopwatch and an Ordnance mapHeinrich Schütz: Verleih uns FriedenFelix Mendelssohn Bartholdy: Verleih uns FriedenYuri Laniuk: Bogorodsie Devo (Ave Maria)Arnold Schönberg: Friede auf Erdenu.a.Alle Informationen zum Konzert und den Tickets:https://ots.de/5UHp3APressekontakt:MDR, Presse und Information, Alexander Hiller, Tel.: (0341) 3 00 64 72, E-Mail: presse@mdr.de, Twitter: @MDRpresseOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7880/5171163