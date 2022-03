BEIJING (IT-Times) - Harte Eingriffe des Staates in Marktmechanismen und eine schwache Konjunktur sowie steigende Pandemiezahlen und geopolitische Risiken in China haben die US-Bank J.P. Morgan zum Umdenken bewogen. Die renommierte US-amerikanische Groß- und Investmentbank J.P. Morgan Chase & Co stuft...

Den vollständigen Artikel lesen ...