Die Corona-Pandemie war für den Laborausrüster eine goldene Zeit. Doch bereits in der zweiten Jahreshälfte 2021 schrumpfte der Umsatz auf vergleichbarer Basis.Männedorf - Die Corona-Pandemie war für Tecan eine goldene Zeit. Doch bereits in der zweiten Jahreshälfte 2021 schrumpfte der Umsatz des Unternehmens aus Männedorf auf vergleichbarer Basis. 2022 steht nun eine Zeit der weiteren Normalisierung des Geschäfts bevor. Umsatz gestiegen Dies zeigt sich auch in den Zahlen für 2021 des Männedorfer Unternehmens. So legte der Umsatz stark zu und zwar um...

Den vollständigen Artikel lesen ...