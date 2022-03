NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Traton nach Jahreszahlen für 2021 auf "Neutral" mit einem Kursziel von 24 Euro belassen. Nach Auftrags- und Umsatzzahlen, die der Nutzfahrzeughersteller bereits im Januar vorgelegt hat, habe nun das 30 Prozent unter den Erwartungen liegende Ergebnis vor Zinsen und Steuern angesichts schwächer als erwarteter Margen im Industriegeschäft enttäuscht, schrieb Analystin Daniela Costa in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Dividendenvorschlag indes habe die Konsensschätzungen deutlich übertroffen./ck/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.03.2022 / 08:17 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.03.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000TRAT0N7

