Wien (www.fondscheck.de) - David Dowsett wird zum "Global Head of Investments" ernannt und am 4. April 2022 zu GAM stoßen, so die Experten von "FONDS professionell".Er werde für die Leitung aller Investmentteams von GAM verantwortlich sein und an CEO Peter Sanderson berichten. Darüber würden die Schweizer per Aussendung informieren. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...