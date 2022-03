Volkswagen mit soliden Ergebnissen - Ukrainekrise belastet Ausblick

Werbung



Der Konzern präsentiert Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsjahr. Außerdem: Im heutigen Instagram-Live um 18 Uhr spricht HSBC mit Der Aktionär TV-Moderatorin Kübra Anac unter anderem über die Arbeit auf dem Börsenparkett und wie sich Luxusartikel als Depotbestandteile eignen.



Der Automobilzulieferer mit Sitz in Wolfsburg stellte am Dienstagmorgen seine Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsjahr 2021 vor. Den Umsatz konnte das Unternehmen im Vorjahresvergleich um 12,26 % steigern während das Bruttoergebnis zur gleichen Zeit um 21,30 % erhöht werden konnte. Unter dem Strich erwirtschaftete Volkswagen im gesamten Geschäftsjahr 2021 mit 15,43 Milliarden Euro ein Ergebnis nach Steuern welches 74,84 % höher lag als im Vorjahr 2020. Somit konnte der Konzern trotz der Chipkrise die Ergebnisse steigern, jedoch brach die Zahl der abgesetzten Fahrzeuge um 4,5 % auf etwa 8,9 Millionen ein. Insgesamt belasten Chip- und Materialengpässe sowie die aktuelle Ukrainekrise die Automobilindustrie. So mussten bereits Schichten gestrichen und Produktionsstätten teilweise ausgesetzt werden.





Im Lichte der aktuellen geopolitischen Unsicherheiten und Verwerfungen ist es für Anlegerinnen und Anleger besonders wichtig ein risikodiversifiziertes Portfolio über verschiedene Anlageklassen zu haben. Wie sich dabei Luxusartikel wie beispielsweise Uhren sich in das Depot integrieren lassen bespricht HSBC im heutigen Instagram-Live um 18 Uhr mit Der Aktionär TV-Moderatorin Kübra Anac. Weiterhin wird es darum gehen wie sich die Arbeit auf dem Börsenparkett gestaltet und wie Themen rund um Börse und Kapitalmarkt für die junge Zielgruppe attraktiv gestaltet werden können. Interessierte können sich um 18 Uhr über die offizielle HSBC Zertifikate-Instagram Seite einwählen.

Beim Erwerb von Zertifikaten und Hebelprodukten sollten sich Anleger mit der Funktionsweise vertraut machen sowie die Chancen und Risiken kennen. Speziell die erhöhten Risiken bei Hebelprodukten sollten Anleger kennen. Zudem soll unbedingt auch auf die Bonität und damit auf das Ausfallrisiko des Emittenten geachtet werden. Weitere wichtige und wissenswerte Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie unter der kostenlosen Rufnummer 0800 4000 910 oder auf unserer Internetseite www.hsbc-zertifikate.de .



