ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Volkswagen nach Jahreszahlen für 2021 auf "Buy" mit einem Kursziel von 280 Euro belassen. Die operative Ertragskraft der wesentlichen Marken des Autobauers habe seine Schätzungen übertroffen, schrieb Analyst Patrick Hummel in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er verwies darauf, dass VW bereits am Freitag wichtige Leistungskennzahlen vorab veröffentlicht habe und sprach von einem "insgesamt qualitativ soliden Quartal mit einer guten Fixkosten-Entwicklung"./ck/men



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.03.2022 / 08:49 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.03.2022 / 08:49/ GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0007664039

