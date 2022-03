In einem Spannungsfeld aus Ukraine-Krieg und immer wieder aufflammenden Zinssorgen hat es der Dax in diesem Tagen schwer, adäquates Aufwärtsmomentum zu entwickeln. Der zuletzt gescheiterte Versuch des Index, nachhaltig über die (psychologisch) wichtige Marke von 14.000 Punkten vorzustoßen, passt da ins Bild des ambivalenten Handelsgeschehens. Am morgigen Mittwoch (16.03.) wird die US-Notenbank ihre Leitzinsentscheidung bekanntgeben… Unsere beiden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...