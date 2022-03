Daten der Krypto-Plattform BISON geben Aufschluss über das Interesse am Kryptohandel in Deutschland. Berlin, 15. März 2022 - BISON, die Handelsplattform für Kryptowährungen der Börse Stuttgart, hat erstmals den Krypto-Atlas veröffentlicht. Er gibt Einblicke, wie es um das Interesse am Kryptohandel in Deutschland steht. Den größten Anteil am Gesamtumsatz tragen hierzulande die 51- bis 60-Jährigen . Die Datenanalyse hat ergeben, dass in Deutschland 28 Prozent des Gesamtumsatzes am Kryptohandel auf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...