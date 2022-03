Original-Research: GESCO AG - von GSC Research GmbH



Einstufung von GSC Research GmbH zu GESCO AG



Unternehmen: GESCO AG

ISIN: DE000A1K0201



Anlass der Studie: Vorläufige Geschäftszahlen 2021

Empfehlung: Kaufen

seit: 15.03.2022

Kursziel: 40,50 Euro

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: 04.01.2021, vormals Halten

Analyst: Jens Nielsen



Guidance in 2021 erneut ergebnisseitig übertroffen



Gemäß den jüngst vermeldeten vorläufigen Zahlen konnte die GESCO AG das abgelaufene Geschäftsjahr 2021 außerordentlich erfolgreich abschließen. So wurde die bereits angehobene Guidance beim Umsatz leicht und beim Ergebnis sogar noch deutlich übertroffen. Dabei wurde zugleich auch der höchste Gewinn der Unternehmensgeschichte erzielt. Somit steht der bereits seit geraumer Zeit angekündigten Wiederaufnahme der für 2020 ausgesetzten Dividendenzahlung nichts im Wege.



Maßgeblichen Einfluss auf die massive Profitabilitätssteigerung hatten nach dem um den Jahreswechsel 2020/2021 vollzogenen Portfolioumbau die bei den Gruppengesellschaften implementierten Excellence-Programme. Damit werden nun die Erfolge der Strategie NEXT LEVEL immer deutlicher sichtbar. Auf die weiteren Schritte insbesondere in Richtung der mittel- bis langfristigen Zielportfolioarchitektur, die eine ausbalancierte, robuste und widerstandsfähige Struktur mit drei Anker- und elf substanziellen Basisbeteiligungen vorsieht, darf man gespannt sein.



Angesichts der trotz Corona und der Herausforderungen auf der Beschaffungsseite erreichten Ergebnisverbesserung sowie der zuletzt sehr soliden Bilanzverhältnisse sehen wir den GESCO-Konzern gut aufgestellt, um auch die aus dem Ukraine-Krieg resultierenden Auswirkungen auf Lieferketten, Material-, Energie- und Transportkosten erfolgreich managen zu können. Daher bleiben wir trotz der momentanen, geopolitisch bedingten Unwägbarkeiten auch für die weitere Entwicklung der Gruppe positiv gestimmt.



Nach dem Kursrückgang der letzten Wochen bietet die GESCO-Aktie bei Ansatz unseres erneut auf 40,50 Euro erhöhten Kursziels derzeit ein Upside-Potenzial von fast 80 Prozent. Zudem liegt die Dividendenrendite auf Basis unserer Schätzungen aktuell bei sehr attraktiven 3,7 Prozent. Daher bekräftigen wir abermals unsere 'Kaufen'-Empfehlung für den Anteilsschein des Wuppertaler Beteiligungsspezialisten.



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/23617.pdf



Kontakt für Rückfragen

GSC Research GmbH

Tiergartenstr. 17

D-40237 Duesseldorf

Tel.: +49 (0) 211 / 179 374 - 24

Fax: +49 (0) 211 / 179 374 - 44

Buero Muenster:

Postfach 48 01 10

D-48078 Muenster

Tel.: +49 (0) 2501 / 440 91 - 21

Fax: +49 (0) 2501 / 440 91 - 22

Email: info@gsc-research.de

Internet: www.gsc-research.de



übermittelt durch die EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

°