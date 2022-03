DJ ÜBERBLICK am Mittag/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Ukraine-Krieg führt zu Rekord-Absturz der ZEW-Konjunkturerwartungen

Die Konjunkturerwartungen von Börsen- und Finanzexperten für Deutschland sind im März wegen des Ukraine-Kriegs so starl wie noch nie gesunken. Der vom Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) erhobene Erwartungsindex fiel auf minus 39,3 (Februar: plus 54,3) Punkte, wie das ZEW mitteilte. "Dies ist der stärkste Rückgang der Erwartungen seit Beginn der Umfrage im Dezember 1991", heißt es in der ZEW-Mitteilung. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten nur mit einem Rückgang auf plus 3,0 Punkte gerechnet. Der Index zur Beurteilung der Konjunkturlage verringerte sich auf minus 21,4 (minus 8,1) Punkte. Volkswirte hatten einen Rückgang auf minus 20,0 Punkte erwartet.

VP Bank: Erholung in Deutschland nicht ganz abschreiben

Der unerwartet deutliche Rückgang der ZEW-Konjunkturerwartungen für Deutschland rückt nach Aussage von Thomas Gitzel, Chefvolkswirt der liechtensteinischen VP Bank, für sich genommen eine Rezession in den Bereich des Möglichen. Allerdings plädiert Gitzel mit Blick auf den Dienstleistungssektor dafür, die Hoffnungen auf eine Konjunkturerholung nicht gänzlich aufzugeben. "Restaurants und Hotels freuen sich jetzt schon über höhere Umsätze, was sich positiv auf den BIP-Zuwachs im ersten Quartal auswirken wird", schreibt Gitzel in einem Kommentar.

Berenberg: BoE lässt Leitzins unverändert

Berenberg-Volkswirt Kallum Pickering erwartet, dass die Bank of England die Märkte am Donnerstag überraschen und ihren Leitzins nicht anheben wird. "In einem wahrscheinlich gespaltenen Votum werden die Entscheidungsträger wahrscheinlich betonen, dass die Zinsen ab Mai möglicherweise stärker als bisher angekündigt angehoben werden müssen, falls die Nachfrage während Putins Krieg robust bleibt und die mittelfristigen Inflationsrisiken zunehmen", schreibt Pickering in seinem Ausblick. Zwar preisten Overnight Index Swaps (OIS) einen Zinsanhebung auf 0,75 Prozent ein, doch habe sich dieser Markt in jüngster Zeit als ein bestenfalls mittelmäßiger Indikator für BoE-Entscheidungen erwiesen.

Deutsche Bank: Ölpreisrückgang lässt Renditen steigen

Anleihen befinden sich nach Aussage von Deutsche-Bank-Volkswirt Jim Reid derzeit in der "merkwürdigen Situation", dass höhere Energiepreise als Signal für Rezessionsrisiken gelten und zu einer Flucht in Qualität führen. Das wiederum drücke die nominalen Renditen nach unten, was schwerer als die potenziell verheerenden Auswirkungen für die Inflation wiege, schreibt Reid in einem Kommentar. "Umgekehrt hat der Einbruch der Öl- und Gaspreise seit Anfang letzter Woche zu einem enormen Anstieg der Renditen geführt, da eine Straffung der Politik offenbar wieder auf der Tagesordnung der Zentralbanken steht", erläutert der Analyst.

Eurozone-Produktion stagniert im Januar

Die Industrie im Euroraum hat ihre Produktion im Januar stabil gehalten. Wie die Statistikbehörde Eurostat mitteilte, stagnierte die Produktion (ohne Bauwirtschaft) saisonbereinigt gegenüber dem Vormonat. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen Anstieg um 0,2 Prozent erwartet. Im Vergleich zum Vorjahr lag die Industrieproduktion um 1,3 Prozent niedriger. Volkswirte hatten nur mit einem Minus von 0,3 Prozent gerechnet.

VDA: Produktion wird unter Ukraine-Krieg leiden

Die deutsche Automobilindustrie erwartet durch den Krieg in der Ukraine deutliche Auswirkungen auf die Produktion und warnt vor einem Importstopp von russischem Gas. "Wir werden uns darauf einstellen müssen, dass Logistik und Lieferketten über einen längeren Zeitraum stark gestört oder auch unterbrochen sein werden. Wir erwarten empfindliche Effekte auf Liefer- und Logistikketten mit Rückwirkungen auf Fabriken in Deutschland und Europa aber auch andernorts", sagte VDA-Präsidentin Hildegard Müller beim 23. Technischen Kongress des Verbands der Automobilindustrie.

Deutschland steigert Emissionen deutlich und verfehlt Klimaziel

Deutschland hat im vergangenen Jahr trotz der anvisierten Energiewende deutlich mehr Treibhausgasemissionen ausgestoßen als im Jahr zuvor und damit sein Klimaziel verfehlt. Hauptgrund für den Anstieg war eine geringere Stromproduktion aus Ökostromanlagen bei gleichzeitig gestiegener Stromnachfrage. Der Ausstoß von Emissionen stieg 2021 um 4,5 Prozent gegenüber 2020, als Deutschland dank des Corona-Lockdowns einen starken Rückgang der Emissionen verzeichnete und damit seine Klimaschutzziele übertraf. Bis Ende 2021 minderten sich die Emissionen im Vergleich zu 1990 aber lediglich um insgesamt 38,7 Prozent statt des für 2020 anvisierten Ziels von 40 Prozent.

Staatssekretär: Emissionen werden wohl auch 2022 im Stromsektor steigen

Das Bundeswirtschafts- und Klimaministerium erwartet auch für dieses Jahr steigende Treibhausgasemissionen im Stromsektor. Staatssekretär Patrick Graichen sagte, dass wegen der Ukraine-Krise die Gaspreise gestiegen und die Kohlekraftwerke daher höher ausgelastet würden als Gaskraftwerke. Daher müsse Deutschland seine Klimaanstrengungen verstärken. Gas als Brückentechnologie sei aufgrund des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine keine Option mehr.

BDI warnt vor europäischem Alleingang bei Mindeststeuer

Der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) hat angesichts von Beratungen der EU-Finanzminister über die Einführung einer Mindeststeuer vor einem europäischen Alleingang gewarnt. "Die Umsetzung der Mindeststeuer in Europa darf nicht übers Knie gebrochen werden", sagte BDI-Hauptgeschäftsführer Joachim Lang. "Ein europäischer Alleingang mit einer voreiligen Einführung der Mindeststeuer schwächt den Wirtschaftsstandort EU im globalen Wettbewerb."

Belgien will Autofahrer durch Senkung der Verbrauchsteuer entlasten

Belgien will angesichts der hohen Energiepreise die Autofahrer mit einer Senkung der Verbrauchsteuer um rund 18 Cent pro Liter entlasten. Dadurch könnten Autofahrer rund 10 Euro bei einer Tankfüllung von 60 Litern sparen, sagte der belgische Finanzminister Vincent Van Peteghem in Brüssel. Ab April soll es außerdem eine Sonderprämie von 200 Euro für Haushalte geben, die mit Öl oder Propangas heizen.

Klagen gegen vorläufige Anwendung von Ceta erfolglos

Deutschland kann sich an der vorläufigen Anwendung des EU-Kanada-Handelsabkommens Ceta weiter beteiligen. Das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe wies die Verfassungsbeschwerden von insgesamt 200.000 Bürgerinnen und Bürgern und eine Organklage der Linken-Bundestagsfraktion dagegen zurück. Die EU habe mit dem Ratsbeschluss über die vorläufige Anwendung des Abkommens ihre Kompetenzen nicht überschritten, erklärte das Gericht.

EuGH: Pressefreiheit kann Weitergabe von Insiderinformationen rechtfertigen

Die Ankündigung eines Artikels über angebliche Übernahmeangebote am Finanzmarkt gegenüber Dritten kann unter Umständen eine verbotene Insiderinformation sein. Eine Insiderinformation für journalistische Zwecke könne aber wiederum im Rahmen der Pressefreiheit gerechtfertigt sein, entschied der Europäische Gerichtshof (EuGH) in Luxemburg. Voraussetzung sei, dass dies für die Berufsausübung des Journalisten notwendig und außerdem verhältnismäßig sei.

Regierungschefs Polens, Tschechiens und Sloweniens reisen nach Kiew

Inmitten der sich intensivierenden Kämpfe um Kiew wollen die Regierungschefs Polens, Tschechiens und Sloweniens am Dienstag in die ukrainische Hauptstadt reisen. Polens Ministerpräsident Mateusz Morawiecki werde mit seinen Kollegen Petr Fiala und Janez Jansa nach Kiew reisen, um dort dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj und Regierungschef Denys Schmyhal die Unterstützung der EU zu versichern, teilte die Regierung in Warschau mit.

Außenminister: China will nicht von Sanktionen gegen Russland "betroffen" sein

China will nach eigenen Worten wegen des Ukraine-Krieges nicht ins Visier westlicher Sanktionen gegen Russland geraten. "China ist keine Partei in der Krise und möchte umso weniger von den Sanktionen betroffen sein", sagte Außenminister Wang Yi laut chinesischen Staatsmedienberichten in einem Telefonat mit seinem spanischen Kollegen José Manuel Albares. Derzeit wächst der Druck auf Peking, Moskau wegen der Ukraine-Invasion die Unterstützung zu entziehen.

Moskau: Russland hat von USA gewünschte Garantien für Iran-Abkommen erhalten

Russland hat nach Angaben des Kreml von den USA die geforderten Garantien für eine Wiederbelebung des Atomabkommens mit dem Iran erhalten. "Wir haben schriftliche Garantien erhalten. Sie sind im Text der Vereinbarung selbst enthalten", sagte Außenminister Sergej Lawrow nach einem Treffen mit seinem iranischen Amtskollegen Hossein Amir-Abdollahian in Moskau.

