Enapter veröffentlicht SASB-Daten für 2021

Berlin,15. März 2022; Die Enapter AG (ISIN:DE000A255G02) veröffentlicht den SASB-Bericht (Sustainability Accounting Standards Board) für 2021. Mit diesem Bericht macht Enapter Kennzahlen aus dem Bereich Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (Environmental, Social and Governance - ESG) nach dem Standard und der Methodik des SASB öffentlich zugänglich. Der Report enthält Informationen über die Ergebnisse der Aktivitäten des Unternehmens auf dem Gebiet der Nachhaltigkeit. Der SASB-Report von Enapter steht auf der Webseite des Unternehmens in der Rubrik "Investor Relations" zum Download bereit: https://enapterag.de/nachhaltigkeitsberichte/ Über die Enapter AG

Enapter ist ein innovatives Energietechnologieunternehmen, das hocheffiziente Wasserstoffgeneratoren herstellt, um fossile Brennstoffe zu ersetzen und so die Energiewende global voranzutreiben. Die patentierte und bewährte Anion Exchange Membrane (AEM) Technologie ermöglicht die Massenproduktion von kostengünstigen Plug&Play-Elektrolyseuren für grünen Wasserstoff in jedem Maßstab. Die modularen Systeme werden bereits heute in 44 Ländern in Bereichen Energie, Mobilität, Industrie, Heizung und Telekommunikation eingesetzt. Die Enapter AG ist gelistet im regulierten Markt der Börsen Frankfurt und Hamburg, WKN: A255G0 Weitere Informationen: Webseite: https://www.enapter.com

