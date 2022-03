Die Projektentwicklungsgesellschaft Solar Provider Group (SPG) plant in den nächsten fünf Jahren Investitionen in Höhe von insgesamt 500 Millionen Euro für die Entwicklung von Solarprojekten. Bis 2030 will SPG in Deutschland auf 1 GW Photovoltaik-Leistung kommen. Das Team arbeite bundesweit bereits an der Sicherung und Entwicklung geeigneter Flächen, heißt es in der Pressemitteilung. Ein wesentlicher Teil der Investition soll in die Agri-PV fließen, die das Unternehmen als seine "Fokusnische" bezeichnet.Aktuell ...

