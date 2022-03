Im Rahmen des Neubauprojekts Krügelpark im mittelfränkischen Stein bei Nürnberg entstehen 250 Wohnungen und fast so viele Wallboxen. Um die Neubauten für die Anforderung der E-Mobilität vorzurüsten, wurde der eMobility-Experte reev direkt in die Planungen mit einbezogen. So konnte reev gemeinsam mit den die Initiatoren des Bauprojekts, die Schultheiß Projektentwicklung, schon während der Bauarbeiten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...