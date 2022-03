Nachlese Podcast Montag. Audio Link zur Folge:https://boersenradio.at/page/podcast/2756 , alle unter http://www.boersenradio.at/wienerboerseplausch) - Paul Severin hat den perfekten Song für Asset Manager, gerade in diesen Tagen sehr aktuell dieser Fondsmanager-Blues: https://open.spotify.com/episode/5YfhNFecX2ZVchtYqcFU6F? - 15 Jahre seit unserer 1. Roadshow mit dem Aktienforum. Es präsentierte das Quartett "Immofinanz, Intercell, Palfinger und Polytec" im Wiener Haus der Industrie. Viele weitere Events im Rückblick: http://www.boerse-social.com/roadshow - 5.5. Spoiler: Die Kapitalmarktband "Hauptsoch Gsund" spielt im U4. "Nach langer Covid Pause rocken wir gemeinsam mit der legendären Raiffeisen Band Brass It am 5. Mai 2022 endlich wieder das U4! Auch dieses ...

Den vollständigen Artikel lesen ...