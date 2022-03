BioNTech-Gründer Ugur Sahin baut am Helmholtz-Institut "HI-TRON" in Mainz eine wissenschaftliche Abteilung für mRNA-basierte Krebs-Immuntherapie auf. Mit speziellen Botenmolekülen (mRNA) soll das Immunsystem dabei zur Bekämpfung von Krebs angeregt werden. Die Aktie von BioNTech setzt ihre Aufholjagd vom Montag auch am heutigen Dienstag fort - wenn ich in langsamerer Geschwindkeit. Das Papier von BioNTech gewinnt am frühen Nachmittag 1,4 Prozent auf 142,25 Euro.Der große Vorteil des Ansatzes sei, ...

