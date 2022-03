Madrid, 15. März 2022 (ots/PRNewswire) -Am 15. März startete die führende E-Commerce-Plattform Goboo einen großen zweiwöchigen Verkauf, um Produkte von Verbrauchermarken wie Xiaomi, 1MORE und Ninebot bei ihren europäischen Kunden zu bewerben. Der Verkauf fällt mit der Markteinführung mehrerer mit Spannung erwarteter Produkte zusammen, darunter die Serien Xiaomi 12 und Redmi Note 11 Pro, 1MORE ComfoBuds Mini und die neuesten Scooter von Ninebot.Alle Augen sind auf das Xiaomi 12 gerichtet, das neueste Flaggschiff-Smartphone von einer der am schnellsten wachsenden Smartphone-Marken auf dem europäischen Markt. Dank des Snapdragon® 8 Gen 1-Prozessors und der Qualcomm® AI Engine der 7. Generation bietet das Telefon eine Leistungssteigerung von 20 %.Mi-Fans, wie die treuen Fans der Marke genannt werden, freuen sich auch auf die Verbesserungen der Triple-Kamera des Handys, die eine 5-MP-Telemakro-Kamera sowie neue Funktionen für Nachtaufnahmen im Video- und Porträtmodus bietet."Die Xiaomi 12-Serie ist wie kein anderes Xiaomi-Handy zuvor, und wir freuen uns darauf, sie zusammen mit der Redmi Note 11-Serie und einer ganzen Reihe anderer großartiger neuer Produkte auf den Markt zu bringen. Während der Super Brand Week wird für jeden etwas dabei sein", sagt Monica, Director of Marketing bei Goboo.Goboo-Nutzer, die auf der Suche nach Flaggschiff-Technologie zu mittleren Preisen sind, können sich auf die Markteinführung des Redmi Note 11 Pro 5G und des Redmi Note 11 Pro freuen, die beide über eine 108 MP-Kamera, 120 Hz AMOLED, 67 W und 5000 mAh verfügen.In der Zwischenzeit bietet Goboo während des Verkaufszeitraums, der am 15. März um 14:00 Uhr (UTC+1) beginnt, zusätzliche kostenlose Geschenke für alle Einkäufe an. Zu den Geschenken gehören die Mi Watch S1 Active, das Mi Band 6 und mehr. Weitere Informationen zum Verkauf finden Sie unter https://bit.ly/3t60NUYGoboo wurde 2020 mit dem Ziel gegründet, den europäischen Verbrauchern eine qualitativ hochwertige Auswahl zu bieten. Goboo hat sich dem Aufbau einer effizienten und professionellen E-Commerce-Plattform verschrieben und versendet aus lokalen Lagern in Europa, die eine schnelle Lieferung in 21 Länder und eine Lieferung am nächsten Tag in Spanien ermöglichen. Die Kunden profitieren von der Unterstützung der Klarna Ratenzahlungsfunktion, die zinsfreie Zahlungspläne mit 3-4 Raten und Zahlung nach Lieferung innerhalb von 14-30 Tagen bietet. Goboo bietet kostenlose Lieferung, bedingungslose Rückgabe innerhalb von 14 Tagen und eine 2-jährige Garantie auf alle verkauften Produkte.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1765645/banner_photo.jpgPressekontakt:Yvonne Yuan,+86-15889370556Original-Content von: Goboo, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/160247/5171498