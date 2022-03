Kleine und mittlere Unternehmen, gemeinnützige Organisationen und globale High Schools können ihre Beiträge bis zum 6. Juli 2022 einreichen

Bereits zum 15. Mal schreiben die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) den Zayed-Nachhaltigkeitspreis aus, die bahnbrechende globale Auszeichnung der VAE zur Anerkennung von kleinen und mittleren Unternehmen, gemeinnützigen Organisationen (NGO) und global High Schools mit Nachhaltigkeitslösungen. Bis zum 6. Juli 2022 können sich Interessierte weltweit über das Online-Portal des Preises für diese Auszeichnung bewerben. Gefördert werden innovative, nachhaltige Pionierleistungen in den Kategorien Gesundheit, Ernährung, Energie, Wasser und weiterführende Schulen.

Für den Preis 2022 gingen 4.000 Bewerbungen ein, was einen deutlichen Anstieg von 68,5 Prozent im Vergleich zur vorherigen Ausschreibung bedeutet. Es wurden Bewerbungen aus 151 Ländern eingereicht.

Sultan Ahmed Al Jaber, Minister für Industrie und Spitzentechnologie der VAE und Generaldirektor des Zayed-Nachhaltigkeitspreises, sagte zum Start der Ausschreibungsphase des Zayed-Nachhaltigkeitspreises 2023: "In den vergangenen 14 Jahren hat der Preis sein Ziel erreicht, die Leistungen derjenigen anzuerkennen und zu belohnen, die wirkungsvolle, innovative und inspirierende Nachhaltigkeitslösungen vorantreiben. Wir bauen darauf auf und freuen uns, die nächsten Nachhaltigkeitspioniere auszuzeichnen, die einen echten ökologischen und sozialen Wandel vorantreiben und einen noch größeren positiven Einfluss auf die Welt ausüben werden."

S.E. Al Jaber fügte hinzu: "Junge Menschen stehen weiterhin im Mittelpunkt des Preises. Wir sind bestrebt, noch mehr künftige Führungspersönlichkeiten im Bereich der Nachhaltigkeit zu fördern, indem wir ihnen mit unserer Kategorie global High Schools eine Plattform bieten, um ihre mutigen Ideen in die Tat umzusetzen."

Der Zayed-Nachhaltigkeitspreis sei weiterhin ein verlässlicher Partner und Vordenker in der internationalen nachhaltigen Entwicklung. "Indem wir die wichtige Arbeit, die weltweit in den Bereichen Gesundheit, Energie, Ernährung und Wasser geleistet wird, verstärken und die Umsetzung dieser Lösungen in gefährdeten Gemeinschaften auf der ganzen Welt durch die Preisträger erleichtern, haben wir bereits dazu beigetragen, das Leben von mehr als 370 Millionen Menschen zu verändern", betonte S.E. Al Jaber.

Der mit drei Millionen US-Dollar dotierte Zayed-Nachhaltigkeitspreis belohnt die Gewinner in jeder Kategorie mit 600.000 US-Dollar. Die Kategorie "globale High Schools" ist in sechs Gewinnerregionen eingeteilt, wobei jede weiterführende Schule bis zu 100.000 US-Dollar für den Start oder die Erweiterung ihres Projekts erhalten kann. Die sechs Weltregionen der Kategorie weiterführende Schulen sind Nord- und Südamerika, Europa und Zentralasien, Naher Osten und Nordafrika, Afrika südlich der Sahara, Südasien sowie Ostasien und Pazifik.

Inspiriert von dem nachhaltigen und humanitären Vermächtnis des Gründervaters der VAE, Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan, wird nun der Preis erneut ausgeschrieben. Insgesamt 96 Gewinner wurden bisher ausgezeichnet, deren Lösungen oder von Schülern geleitete Schulprojekte das Leben von Millionen Menschen positiv verändert haben.

Während die Einreichungsformulare je nach Kategorie variieren, liegen die Kernelemente jedes Beitrags in der innovativen, wirkungsvollen und inspirierenden Art und Weise, wie die vorgeschlagenen Technologien, Anwendungen und Lösungen einen positiven Wandel im Leben der Menschen hin zum Besseren bewirken. In den Bereichen Gesundheit, Lebensmittel, Energie und Wasser sollten die Organisationen nachweisen, dass sie den Zugang zu grundlegenden Produkten oder Dienstleistungen verbessern und eine langfristige Vision für bessere Lebens- und Arbeitsbedingungen haben. In der Kategorie globale High Schools sollten die Projekte von Schülern geleitet werden, wobei der Schwerpunkt auf der aktiven Beteiligung der Schüler an der Planung, Umsetzung und Überwachung liegt.

Aufgebaut ist der Zayed-Nachhaltigkeitspreis nach einem dreistufigen Bewertungsverfahren, das mit einer Due-Diligence-Prüfung durch ein unabhängiges Forschungs- und Analyseunternehmen beginnt. Dabei werden die qualifizierten Beiträge ermittelt und die preiswürdigen Bewerber ausgewählt. Anschließend erfolgt die Bewertung durch kategoriespezifische Auswahlausschüsse, die mit unabhängigen internationalen Experten besetzt sind. Aus dieser Auswahlliste werden die Finalisten ausgewählt und an die Preisjury weitergeleitet, die durch einstimmiges Votum die Gewinner in allen fünf Kategorien wählt.

Die Gewinner werden bei einer Preisverleihung im Rahmen der Abu Dhabi Sustainability Week (ADSW) bekannt gegeben.

Über den Zayed-Nachhaltigkeitspreis

Der Zayed-Nachhaltigkeitspreis wurde 2008 von der Führung der Vereinigten Arabischen Emirate zu Ehren des Vermächtnisses des verstorbenen Scheichs Zayed bin Sultan Al Nahyan ins Leben gerufen und ist die erste globale Auszeichnung der VAE, mit der kleine und mittlere Unternehmen (KMU), gemeinnützige Organisationen (NPO) und globale High Schools für ihre innovativen, wirkungsvollen und inspirierenden Lösungen in den Bereichen Nachhaltigkeit und humanitäre Hilfe auf der ganzen Welt geehrt werden.

Der Zayed-Nachhaltigkeitspreis würdigt und belohnt globale Pioniere und Innovatoren, die sich für die Beschleunigung wirkungsvoller nachhaltiger Lösungen einsetzen.

In den vergangenen 14 Jahren hat der Preis 96 Bewerber ausgezeichnet. Gemeinsam haben sie das Leben von mehr als 370 Millionen Menschen auf der ganzen Welt direkt und indirekt positiv beeinflusst. Die Kategorien des Zayed-Nachhaltigkeitspreises sind Gesundheit, Ernährung, Energie, Wasser und globale High Schools.

