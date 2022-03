München (ots) -"Ein abgefahrener Trip, der dich in den Kinosessel drücken wird." Deadline"Unglaublich fantasievoll" The Hollywood Reporter"'Matrix' trifft auf das Multiversum in (dem) Instant-Klassiker" IndieWireWaschsalonbesitzerin Evelyn Wang (Michelle Yeoh) geht im Chaos ihres Alltags unter: Der bevorstehende Besuch ihres Vaters (James Hong) überfordert sie, die Wünsche der Kunden bringen sie an ihre Grenzen und die anstehende Steuererklärung wächst ihr komplett über den Kopf. Der Gang zum Finanzamt ist unausweichlich, doch während sie mit ihrer Familie bei der Steuerprüferin (Jamie Lee Curtis) vorspricht, wird ihr Universum komplett durcheinandergewirbelt. Raum und Zeit lösen sich auf, und die Menschen um sie herum haben, ebenso wie sie selbst, plötzlich weitere Leben in Parallelwelten. Sie entdeckt, dass das Multiversum real ist und sie auf die Fähigkeiten und das Leben anderer Versionen ihrer selbst zugreifen kann. Das ist auch bitter nötig, denn sie wird mit einer großen, wenn nicht der größtmöglichen Mission betraut: Der Rettung der Welt vor dem unbekannten Bösen.Ein Film über eine Frau, die versucht, ihre Steuererklärung zu machen - Das Regie - Duo Dan Kwan und Daniel Scheinert, auch genannt "Die Daniels", legen mit EVERYTHING EVERYWHERE ALL AT ONCE ein überbordendes Sci-fi-/ Action-/ Kung-Fu-Abenteuer vor, das in Lichtgeschwindigkeit durch multidimensionale Universen hüpft. Im Mittelpunkt dieser explosiven Mischung steht Michelle Yeoh (TIGER & DRAGON) als Retterin wider Willen, deren Gegenspielerin von der unvergleichlichen Jaime Lee Curtis (KNIVES OUT: MORD IST FAMILIENSACHE) gespielt wird. Ke Huy Quan, legendärer Kinderstar aus INDIANA JONES UND DER TEMPEL DES TODES und DIE GOONIES, feiert seine Rückkehr auf die Leinwand in der Rolle von Evelyns Ehemann.EVERYTHING EVERYWHERE ALL AT ONCE eröffnete gerade das diesjährige SXSW Festival und wurde von Publikum und Kritik euphorisch aufgenommen. Kinostart: 28. April 2022 im Verleih von LEONINE Studios.Pressematerial steht unter www.leoninedistribution.com zum Download zur Verfügung.Pressekontakt:public insight hat die Pressebetreuung von EVERYTHING EVERYWHERE ALL AT ONCE übernommen. Für weitere Informationen wenden Sie sich gerne an Andrea Klasterer und Anne Günther unter Tel.: 089 / 78 79 799 - 0, E-Mail: aklasterer@publicinsight.de, aguenther@publicinsight.deOriginal-Content von: LEONINE Studios, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/136327/5171522