FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Sanofi nach einer gefloppten Studie auf "Sell" mit einem Kursziel von 80 Euro belassen. Obwohl die Brustkrebs-Tests mit dem Mittel Amcenestrant am Markt zuletzt aus dem Visier geraten seien, dürfte das Scheitern der Studie nicht gut aufgenommen werden, schrieb Analyst Emmanuel Papadakis in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Schaden könnte allerdings von der gemeinhin am Markt noch für diesen Monat erwarteten Anhebung der Umsatzprognose für den Kassensschlager Dupixent begrenzt werden./tav/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.03.2022 / 07:45 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: FR0000120578

SANOFI-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de