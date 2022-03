Bei all den Runden Tischen und Diskussionen der Regierung zu den hohen Energiepreisen fällt mir folgendes sofort ein: Ein altes System oder den Status quo zu finanzieren wäre die dümmste aller Entscheidungen! Besser investiert wäre das Steuergeld in eine höhere Förderung der Elektromobilität oder auch in einer "gratis Öffis fahren für vier Wochen"-Aktion. Gerade hohe Preise für Öl und Gas eröffnen ...

