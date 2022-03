Service Provider können dadurch die Chancen des CPaaS-Markts nutzen, der ein Volumen von 21,7 Milliarden US-Dollar* aufweist

Ausfallsicheres, unternehmensorientiertes CPaaS bereit für die Bereitstellung aus der Cloud

iBASIS, der führende Anbieter von Kommunikationslösungen für Netzbetreiber und digitale Akteure in aller Welt, kündigt heute die Einführung seiner Communications Platform-as-a-Service (CPaaS) für Netzbetreiber an. Dieses Angebot wird in Kooperation mit Mavenir bereitgestellt, einem Netzwerksoftwareanbieter, der die Zukunft von Netzwerken mit cloud-nativer Software gestaltet, welche in jeder Cloud läuft und die Art und Weise verändert, wie sich die Welt miteinander vernetzt.

Seit Beginn der Corona-Pandemie beschleunigen Unternehmen ihre Initiativen für die digitale Transformation, um Anwendungen zur Kundenbindung durch Echtzeit-Kommunikation und programmierbare Kommunikation zu verbessern und zu individualisieren.

Mavenir ist ein weltweit tätiger CPaaS-Enablement-Partner, der Kommunikationsdienstleister jeder Größe bedient und die cloud-native Plattform bereitstellt, die ein umfassendes Angebot an programmierbaren Cloud-Kommunikationsfunktionen, sofort einsatzbereiten Anwendungen, Marketing-Unterstützung und Schulungen bietet, um sicherzustellen, dass Service Provider ihre Markteinführungszeiten verkürzen können.

iBASIS bietet ein umfassendes Angebot an Telefonie-, Daten- und Messaging-Diensten und zeichnet sich durch die Qualität, die Supportleistungen und den Mehrwert des Unternehmens als technologisch führend aus. Daraus entsteht ein wegweisendes CPaaS-Angebot, das die reibungslose Einbindung zusätzlicher Funktionen der nächsten Generation in bereits vorhandene und neue Prozesse und Softwareanwendungen über APIs (Application Programming Interfaces) ermöglicht.

Das Angebot von iBASIS umfasst Telefonie-, Messaging- und E-Commerce-Dienste sowie den direkten Zugang zu Callcentern aus den Bereichen Finanzen, Gesundheitswesen, Behörden sowie aus anderen Branchen. Unternehmen können nun in einer App Echtzeit-Chat-Funktionen mit einem Klick anbieten und SMS-Nachrichten versenden, um mit ihren Kunden in Kontakt zu treten.

Ian Maclean, Senior Vice President und Geschäftsführer des Bereichs Cloud Services von Mavenir, äußerte sich hierzu folgendermaßen: "Die Integration des umfassenden Know-hows im CPaaS-Bereich, der getesteten Plattform und der branchenführenden Anwendungen von Mavenir mit der Fachkompetenz von iBASIS in den Bereichen globale Netzwerke von Netzbetreibern, Voice- und Messaging-Dienste sowie mit der Reichweite von dessen Vertriebskanälen für Netzbetreiber wird einen Markt erschließen, der zahlreiche Möglichkeiten für Kommunikationsdienstleister, Mobilfunkbetreiber und Unternehmenskunden bietet."

Als unabhängiger Kommunikationsspezialist versetzt iBASIS Netzbetreiber und Service Provider in die Lage, ihre Unternehmenskunden über bereits vorhandene, bewährte Partner zu bedienen. Dabei wird das innovative "Bring Your Own Carrier"-Modell (BYOC) genutzt, das ohne jeglichen Aufwand sofort einsatzbereit ist und als White-Label-Lösung verwendet werden kann.

"Schon viel zu lange verlieren weltweit agierende Telekommunikationsunternehmen Marktanteile an neue Kommunikationsdienstleister. Durch die Partnerschaft mit Mavenir beschleunigt iBASIS nun den CPaaS-Zugang für Telekommunikationsunternehmen auf der ganzen Welt und ermöglicht so die rasche digitale Transformation ihres Kundenstamms", so Guillaume Klein, Vice President des Bereichs Product Management von iBASIS. "Die CPaaS-Plattform von Mavenir versetzt uns in die Lage, Funktionen für die digitale Transformation wie beispielsweise programmierbare SMS und Sprache sowie wichtige Marketing-Anwendungen wie das Kampagnen-Management-Tool für SMS und Sprachanrufe, Zwei-Faktor-Authentifizierung, Nummernmaskierung, Contact-Center-Dienstleistungen und ein breites Portfolio an programmierbaren Kommunikationsdiensten einzusetzen."

Weitere Informationen

Bei der Enterprise Connect (21. 24. März 2022) werden iBASIS und Mavenir gemeinsam CPaaS-Lösungen vorführen. Klicken Sie hier, um einen Termin zu vereinbaren.

IDC: Market Analysis Perspective: Worldwide Communications Platform as a Service, 2021

Über iBASIS

iBASIS ist der führende Anbieter von Kommunikationslösungen, der Netzbetreiber und digitale Akteure in aller Welt in die Lage versetzt, durch Leistungsfähigkeit und Transformation zu überzeugen. iBASIS ist ein Unternehmen von Tofane Global und der erste unabhängige Kommunikationsspezialist, der drittgrößte globale Betreiber im Wholesale-Voice-Bereich, einer der drei führenden LTE-IPX-Anbieter mit mehr als 700 LTE-Destinationen sowie ein führender Akteur im Bereich Carrier-Cloud-Kommunikation und IoT-Lösungen. iBASIS bietet die lückenlose Konnektivitätslösung Global Access for Things und stellt weltweit Single-Source-Mobilnetzzugänge für das Internet der Dinge (LTE, LTE-M und NB-IoT) bereit, die auf eSIM/eUICC-Technologie gemäß GSMA-Standard basieren. iBASIS betreut inzwischen über 21 Niederlassungen auf der ganzen Welt mehr als 1.000 Kunden. Weitere Informationen erhalten Sie unter iBASIS.com.

Über Mavenir

Mavenir gestaltet die Zukunft von Netzwerken und leistet Pionierarbeit bei fortschrittlichen Technologien. Im Mittelpunkt steht die Vision eines einzigen, softwarebasierten, automatisierten Netzwerks, das auf jeder Cloud läuft. Als branchenweit einziger Anbieter von durchgängiger, cloud-nativer Netzwerksoftware konzentriert sich Mavenir darauf, die Art und Weise zu verändern, wie die Welt sich vernetzt. Das Unternehmen bringt die Transformation von Softwarenetzwerken für mehr als 250 Kommunikationsdienstleister und Unternehmen in über 120 Ländern voran, die mehr als 50 Prozent der weltweiten Kunden bedienen. www.mavenir.com

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220315005163/de/

