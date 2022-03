Die massive Abverkaufswelle bei chinesischen Techwerten geht am Dienstag weiter. Marktbeobachter gehen von einem möglicherweise schlimmeren Crash aus als zur Finanzkrise 2008.Der Hang Seng China Enterprises Index, der in Hongkong gehandelte chinesische Aktien abbildet, sank am Dienstag um 6,6 Prozent, nachdem er am Montag den größten Einbruch seit der globalen Finanzkrise verzeichnet hatte. Tech-Giganten ...

