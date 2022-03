Der schwedische E-Tretroller-Verleiher Voi hat ein neues Modell vorgestellt. Der Voiager 5 soll mehr als doppelt so viele recycelte Materialien wie die Vorgängermodelle enthalten und sich leichter reparieren lassen. Den Voiager 4 hatte Voi erst im Sommer 2020 vorgestellt, nach nur anderthalb Jahren kommt also bereits der Nachfolger auf den Markt oder genauer gesagt in die Verleih-Flotte der Schweden. ...

