In Europa werden immer mehr Elektro- und Elektronikaltgeräte erfasst. Laut aktuell von der EU-Statistikbehörde veröffentlichten Zahlen summierte sich die E-Schrottsammelmenge 2019 in den 27 Mitgliedstaaten schätzungsweise auf 4,5 Mio Tonnen. Pro EU-Bürger wurden somit im Schnitt etwa zehn Kilogramm Altgeräte erfasst. Gegenüber dem Vorjahr stieg die Sammelmenge so zwar um 13 Prozent an. Von den ambitionierten ...

