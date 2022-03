DJ TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 16. März (vorläufige Fassung)

=== *** 06:50 LU/Grand City Properties SA, Jahresergebnis, Luxemburg *** 07:00 DE/Eon SE, Jahresergebnis (10:00 BI-PK per Videokonferenz; 12:00 Investoren- und Analystenkonferenz), Essen *** 07:30 DE/BMW AG, ausführliches Jahresergebnis (10:00 Jahreskonferenz via Livestream), München 07:30 DE/Synlab AG, Jahresergebnis, München *** 07:35 ES/Inditex SA, Jahresergebnis, A Coruna *** 08:00 BE/Nato, Sondertreffen der Verteidigungsminister, gg 16:00 PK von Generalsekretär Stoltenberg, Brüssel *** 08:00 DE/Kabinett, Sitzung mit Eckwertebeschluss zum Haushalt 2023 und Finanzplan bis 2026, Berlin 08:00 DE/DMG Mori AG, Jahresergebnis, Bielefeld *** 09:00 DE/Kabinett, Klausurtagung zu innen- und außenpolitischen Aspekten des Ukraine-Konflikts, Berlin *** 10:00 DE/Volkswagen AG (VW), PK (virtuell) zum Jahresergebnis der Marke Volkswagen, Wolfsburg 10:00 FR/Internationale Energieagentur (IEA), Monatsbericht zum Ölmarkt 10:30 AT/OMV AG, Präsentation (virtuell) zum Capital Markets Day (ab 14:00) zur Strategie 2030 *** 10:50 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders 11:00 DE/Ifo-Präsident Fuest und der Leiter der Konjunkturforschungsstelle an der ETH Zürich, Sturm, Online-PK zum Jahresbericht zur Wirtschaft Europas 11:00 DE/Deutscher Sparkassen- und Giroverband (DSGV), BI-PK (per Videokonferenz) der Sparkassen-Finanzgruppe 11:30 DE/Auktionsergebnis Aufstockung 10-jährige Bundesanleihe über 4 Mrd Euro 13:00 DE/Regierungs-PK, Berlin 13:00 DE/Bundestag, Plenum, Berlin *** 13:30 US/Import- und Exportpreise Februar Importpreise PROGNOSE: +1,6% gg Vm zuvor: +2,0% gg Vm *** 13:30 US/Einzelhandelsumsatz Februar PROGNOSE: +0,4% gg Vm zuvor: +3,8% gg Vm Einzelhandelsumsatz ex Kfz PROGNOSE: +0,9% gg Vm zuvor: +3,3% gg Vm 14:00 DE/Traton SE, Jahres-PK, München *** 14:15 DE/Bundesfinanzminister Lindner, PK zu den Eckwerten zum Budgetentwurf 2023 und zum Finanzplan bis 2026, Berlin *** 15:00 US/Lagerbestände Januar PROGNOSE: +1,1% gg Vm zuvor: +2,1% gg Vm *** 15:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) 17:45 DE/Patrizia AG, ausführliches Jahresergebnis, Augsburg *** 19:00 US/Fed, Ergebnis der FOMC-Sitzung; Projektionen zu Zinsen, Wachstum, Inflation und Arbeitslosenquote; 19:30 PK mit Fed-Chairman Powell, Washington Fed-Funds-Zielsatz PROGNOSE: 0,25% bis 0,50% zuvor: 0,00% bis 0,25% 19:00 DE/Bundeskanzler Scholz, Statement mit finnischer Ministerpräsidentin Marin, Berlin *** 22:02 DE/Morphosys AG, Jahresergebnis, Planegg *** - DE/Bundeswirtschaftsministerium, Monatsbericht zur wirtschaftlichen Lage März - UA/Präsident Selenskyj, Rede (per Videoschalte) vor dem US-Kongress ===

